국내 최초 금 현물형 ETF 2개월 만에 1조원 늘어나

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 14일 금 현물형 상장지수펀드(ETF)인 ‘ACE KRX금현물’ 순자산액이 4조원을 돌파했다고 밝혔다.

이날 한국거래소에 따르면 전 거래일 기준 ACE KRX금현물 ETF의 순자산액은 4조442억원으로 나타났다. 지난해 11월 순자산액 3조원 돌파한 것에 이어 약 2개월 만에 1조원이 늘었다.

ACE KRX금현물 ETF는 한국투자신탁운용이 지난 2021년 국내 자산운용사 중 최초로 선보인 금 현물형 ETF다. 한국거래소가 산출·발표하는 KRX금현물 지수를 추종한다.

금 현물 ETF는 선물 월물교체(롤오버) 비용이나 재간접 비용이 발생하지 않고, 확정기여(DC)형 퇴직연금과 개인형퇴직연금(IRP)에서 70% 한도로 투자 가능하다.

ACE KRX금현물 ETF의 성장세는 꾸준한 자금 유입 덕분이다. 포트폴리오 다변화 차원에서 주식과 채권형 상품 외에 금 ETF를 편입하는 투자자가 늘어났기 때문이다.

실제로 2025년에만 1조1972억원의 개인투자자 순매수액을 기록한 것에 이어 올해 역시 지난 2일부터 13일까지 296억원의 순매수액이 유입됐다.

올 들어 개인투자자 순매수액을 포함한 전체 자금유입액은 1706억원으로 나타났다. 이는 국내 상장 원자재 ETF 26개 중 가장 큰 규모다. 같은 기간 원자재 ETF의 평균 자금유입액은 130억원에 불과하다.

수익률도 우수한 편이다. ACE KRX금현물 ETF의 최근 1년 및 3년 수익률은 64.30%와 178.88%로 집계됐다. 최근 6개월 수익률 또한 46.75%로, 레버리지를 포함한 국내 상장 금 ETF 10개의 평균치(37.98%)를 크게 웃돌았다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “인플레이션 헤지 수요와 각국 중앙은행의 금 매입 등 영향으로 금 가격 상승 기조는 2025년에 이어 올해도 지속될 것”이라며 “연금 계좌 등을 활용해 ACE KRX금현물 ETF에 장기 투자하면 좋을 것”이라고 설명했다.