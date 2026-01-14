GS에너지와 협업 연간 318만㎾h 전력 생산 온실가스 1459t 감축 효과 허성 대표 “온실가스 목표 위해 재생에너지 사용 늘릴 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱인더스트리는 구미 공장에 2.4㎿(메가와트) 규모의 태양광 발전 설비 구축을 완료했다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 GS에너지와의 협업을 바탕으로 시작됐다. 코오롱인더스트리는 지난해 3월 GS에너지와 ‘탄소중립용 재생에너지 전력도입을 위한 업무협약’을 체결했고, 이어 8월 착공에 돌입했다.

코오롱인더스트리가 도입한 태양광 설비는 연간 318만㎾h(킬로와트시)의 전력을 생산한다. 이는 1459톤의 온실가스를 감축하는 효과가 있다. 설치에는 구미 공장 지붕 및 주차장 상부 구조물 등 유휴 공간이 활용됐다.

코오롱인더스트리는 다양한 재생에너지 사업 발굴, 에너지 효율 향상 활동 등을 통해 탄소중립 목표 달성에 이바지한다는 계획이다. 허성 코오롱인더스트리 대표는 “코오롱인더스트리는 국내외 유수의 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 기관들로부터 최고 등급을 받고 있는 ESG 경영 선도 기업”이라며 “앞으로도 2050년 온실가스 배출 제로 목표 달성을 위해 지속해서 재생에너지 사용을 늘려 나갈 것”이라 말했다.

한편, 코오롱인더스트리는 지난해 11월 한국ESG기준원이 발표한 기업 ESG 평가에서 2년 연속 A등급을 받았다. 같은 해 12월에는 글로벌 기후변화 평가 기관인 탄소정보공개프로젝트(CDP)로부터 기후변화 부문 최고 등급인 A등급을 획득했다.