2026 따뜻한 겨울나기에 현재까지 12억1000여만원 후원 모여...개인·단체·기업 등 각계각층 나눔 행렬 이어져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 지난해 11월 15일부터 사회복지공동모금회와 함께 진행 중인 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’사업에 지난 1월 13일 기준, 구의 목표 모금액의 약 69%인 12억1000여만원의 성금·품이 모였다고 밝혔다.

구는 설 명절을 앞두고 있는 만큼 목표액을 달성할 수 있을 것으로 내다보고 있다.

이번에도 모금이 시작되자마자 지역사회 곳곳에서 온정 이어졌다.

개인 후원자 조양 씨가 6000만원, 투데이아트 대표 박장선 씨가 4000만원을, 메리츠화재해상보험와 새마을금고 명동지점에서 취약 주민을 위해 각각 5000만원을 쾌척했다. 한화손해사정도 3000만원을, 한국캐피탈은 2000만 원을 기탁했다. 유진건업과 백송기업은 각각 1000만 원을 중구어린이집연합회는 1500만 원, 중구교구협의회와 지지무역은 각각 1000만 원을 후원했다.

지역 내 기업들이 성품으로 주민 일상에 힘을 보탰다.

BAT로스만스는 간편식과 유산균, 목욕·방한용품을 300가구에 전달했고, DIG에어가스는 라면 200박스, 서원라이프는 쌀 150포, 우리원헬스케어에서는 쌀 200포를 후원해 이웃들의 식탁을 채웠다.

겨울철 필수인 김장 부담을 덜어주는 김치 나눔도 이어졌다.

롯데호텔서울이 김치 1200kg을 후원, 조선호텔앤리조트 2000kg와 호텔롯데 1500kg의 김치를 임직원들이 직접 담궈 총 650가구에 전달했다.

이와 함께 영락교회와 시각장애인연합회 중구지회도 저소득 가구에 김장김치를 나누며 이웃 사랑을 실천했다.

이밖에도 BC카드 사랑나눔회, IPS외국환중개, 다원무역, 녹십자아이메드, 개인후원자 등 다양한 곳에서 참여가 이어졌다.

‘희망온돌 따뜻한 겨울나기’집중 모금은 2월 14일까지 계속된다. 모인 성금과 성품은 앞으로 1년간 홀몸어르신, 장애인, 사회복지시설, 쪽방촌 주민 등 저소득 취약계층을 위한 지원에 사용된다. 겨울철 한파에 대비한 방한용품 지원부터 여름철 폭염 대응 등 건강하고 안정적인 생활을 돕는 데 폭넓게 활용될 예정이다.

김길성 중구청장은 “기업과 주민들이 다양한 방법으로 저소득 취약계층에게 손을 내밀어 보다 촘촘한 지원이 가능해졌다”며 “따뜻한 나눔에 동참해주신 모든 후원자들께 깊이 감사드리며, 앞으로도 민간과 협력해 어려운 이웃에게 꼭 필요한 도움이 전해지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.