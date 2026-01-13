“앞으로의 활동 진심으로 응원”

[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자] 이재명 대통령과 함께 일본 순방 중인 김혜경 여사는 13일 재일 한국계 예술인을 만나 직접 만든 한과를 나눠주며 교류에 나섰다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “김 여사는 오늘(13일) 일본 나라현에서 재일 한국계 예술인들과 간담회를 갖고, 문화와 예술을 매개로 한 한일 간 교류의 의미와 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 의견을 나눴다”고 밝혔다.

전 부대변인은 “이번 간담회는 일본에서 태어나 자라며 각자의 분야에서 활동하고 있는 한국계 예술인들을 격려하고, 양국을 잇는 문화 교류의 가능성을 모색하기 위해 마련됐다”면서 “이날 김 여사는 예술인들을 위해 전날 직접 만든 전통 한과를 참석자들과 함께 나누며 환영의 뜻을 전했다”고 했다.

김 여사가 준비한 한과는 송화다식, 잣엿, 생란, 율란, 약과 등 우리 전통 한과라고 한다.

김 여사가 준비한 한과를 보자 참석자들은 김혜경 여사의 정성에 감동하며 큰 환호와 함께 감사의 뜻을 전했다고 전 부대변인은 전했다.

이어 전 부대변인은 “참석자들은 각자의 분야에서 이어오고 있는 한일 문화 교류 활동을 소개하며, 예술을 통해 두 나라를 잇는 역할을 계속해 나가고 싶다는 뜻을 밝혔다”면서 “또한 교류는 일회성에 그치기보다 기획 단계부터 함께 만들어 가는 구조가 필요하다는 점과 학교와 지역사회 등 일상 속에서부터 서로의 문화를 이해하고 존중하는 기반을 넓혀가야 한다는 데 의견을 모았다”고 설명했다.

아울러 그는 “예술은 즉각적인 변화를 만들어내기보다는 사람들의 마음에 천천히 스며들며 서로를 이해하게 하는 힘을 가지고 있다는 점도 함께 나눴다”고 했다.

이날 간담회 말미에 예술가들은 김혜경 여사와 함께 한일교류의 꿈과 소망을 담은 타임캡슐을 만들기도 했다.

김 여사는 간담회를 마무리하며 “여러분은 양국을 잇는 매우 귀한 존재들”이라며 “한국과 일본 어디에서든 ‘인정받았으면 좋겠다’는 바람을 말씀드리고 싶지만, 그것 자체가 쉽지 않고 그 과정 또한 얼마나 어려운지도 잘 알고 있다”고 말했다.

그러면서 김 여사는 “짧은 시간이었지만 뜻깊은 시간이었고, 앞으로의 활동을 진심으로 응원한다”며 “한국에서도 다시 한 번 뵐 수 있기를 바란다”고 격려했다.