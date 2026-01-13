비수도권 세제 차등·지역 현안 건의… “5극3특 경제권 구축 필요”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남 상공계가 비수도권 세제 차등 적용과 지역 산업 현안을 정부에 공식 건의했다.

경상남도상공회의소협의회는 13일 창원상공회의소에서 김경수 지방시대위원장을 초청해 간담회를 열고, 지역 균형발전을 위한 정책 과제를 논의했다. 이날 간담회에는 최재호 경남상공회의소협의회 회장을 비롯해 진주·사천·밀양·거제·함안 등 도내 상공회의소 회장단과 기업 대표, 유관기관 관계자 등 100여명이 참석했다.

김 위원장은 간담회에 앞서 ‘5극 3특(5대 메가시티·3대 특별자치도)’을 중심으로 한 국가균형발전 구상을 설명하며, 지방소멸 위기 극복을 위해 시·도 경계를 넘어선 초광역 경제권 형성이 필요하다고 강조했다.

그는 인재양성, 규제 완화, 혁신 지원, 재정·펀드 지원을 포함한 ‘성장 5종 세트’를 패키지로 지원하고, 초광역특별계정 신설과 지방시대위원회의 예산 사전조정권 강화를 통해 실효성을 높이겠다고 밝혔다.

이후 진행된 간담회에서는 경남 지역 현안이 집중 논의됐다. 창원상공회의소는 비수도권 법인세·근로소득세·상속세 차등 적용을 비롯해 마산합포·회원구 인구감소지역 지정, 마산~거제 국도 5호선 조기 개통, 창원출입국외국인사무소 조직 확충, 지자체 중심 의료전달체계 구축, 비수도권 주기적 감사인 지정제도 폐지 등을 건의했다.

사천상공회의소는 우주항공산업진흥원 사천 설립과 우주항공복합도시 건설을, 밀양상공회의소는 밀양 나노국가산단 기회발전특구 지정과 뿌리산업 탄소배출권 거래제 예외 적용을 요청했다. 이 밖에도 중형·소형 조선소 금융 지원, 지역업체의 국책 건설사업 참여 확대, 창원 AI 특화허브 육성, 지방기업 육성 제도 개선 등 현장 중심 건의가 이어졌다.

김 위원장은 “지역이 비교우위를 가진 산업을 중심으로 성장 전략을 세우고, 중앙정부가 이를 과감하게 뒷받침해야 진정한 지방시대가 열린다”며 “오늘 제안된 과제들이 정책에 반영될 수 있도록 관계 부처와 협의하겠다”고 말했다.

최재호 회장은 “비수도권 기업이 수도권과 공정하게 경쟁하려면 파격적이고 실효성 있는 정책 전환이 필요하다”며 “이번 간담회가 경남 경제 재도약의 출발점이 되기를 기대한다”고 말했다.