충북 오송서 설명회…3월 공고·접수 후 심의

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 소부장(소재·부품·장비) 산업 경쟁력 강화와 공급망 안정화를 위해 ‘제3기 소부장 특화단지’ 선정 절차에 본격 돌입한다.

산업통상부는 13일 오후 충북 청주 오송읍 청주오스코에서 지방정부, 앵커기업, 연구기관 관계자 등 200여명이 참석한 가운데 ‘소부장 특화단지 3기 선정 계획 설명회’를 연다고 밝혔다.

산업부는 3기 특화단지 선정의 핵심 키워드는 ‘균형발전’과 ‘생태계 확대’로, 새 정부 핵심 지역 발전 전략인 ‘5극 3특’ 체제와 연계해 권역별 대표 전략 산업과 소부장 단지 간 시너지를 중점 검토할 계획이라고 설명했다.

이번 특화단지 선정에서는 평가 배점이 가장 높은 ‘소부장 산업 집적 및 경쟁력 강화 효과’ 항목에서 앵커기업의 역할을 한층 구체화한다.

단순한 앵커기업의 입주를 넘어 공급기업과 어떤 상생 모델을 구축하고 핵심 기술 자립을 어떻게 지원할 것인지 구체적인 계획을 중점 검토한다.

절차에서는 지방정부의 행정력 낭비를 막고 사업 계획의 완성도를 높이기 위해 ‘예비 검토제’를 도입한다.

이는 지방정부가 핵심 구상을 담은 ‘개념계획서’를 제출하면, 검토위원들이 정책 정합성을 컨설팅하는 방식이다. 이를 통해 지방정부가 시행착오를 줄이고 실효성 있는 신청서를 작성할 수 있도록 돕는다.

산업부는 오는 3월 공식 공고 및 신청 접수를 시작하고, 서면·현장 검토와 전문가 심의를 거쳐 오는 6월께 소부장 경쟁력 강화 위원회를 열고 최종 대상지를 확정할 계획이다.

나성화 산업부 산업공급망정책관은 “3기 특화단지 지정을 통해 소부장 핵심 기술의 자립도를 높이고 지역 경제의 거점이 될 수 있는 산업 생태계를 구축하는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.