다카이치 총리와 이틀간 5차례 만남 日 주도 CPTPP 가입 논의 진전 관건 과거사 문제 논의·AI등 실질 협력 강화 중일 갈등 이슈엔 “관여할 문제 아냐”

이재명 대통령이 김혜경 여사와 함께 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 위해 일본 순방길에 올랐다.

이 대통령은 13일 오전 경기도 성남시 서울공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기에 올라 약 2시간만에 일본 간사이공항에 도착했다.

이 대통령은 고속도로를 이용해 다카이치 총리의 고향인 나라로 이동한다. 이후 곧바로 한일 정상회담과 만찬을 진행하고, 14일 정상 간 문화교류와 동포간담회에 나선다.

청와대는 이날 이번 한일 정상회담 의의와 관련해 “셔틀외교를 통한 미래지향적이고 안정적인 한일관계를 추진한다”면서 “나라 방문을 통해 다카이치 총리와 개인적인 신뢰와 유대를 증진하고, 한일관계 발전 방향에 대한 양국 간 확고한 공감대를 재확인한다”고 설명했다.

이 대통령은 이번 일본 순방에서 다카이치 총리와 소인수회담, 확대회담, 환담, 만찬, 그리고 이튿날 예정된 친교행사까지 총 다섯 차례 만날 예정이다.

양국은 이번 정상회담 계기에 과거사 문제를 비롯한 여러 현안을 논의하기로 했다. 먼저 조세이 탄광 유해 공동발굴 등 인도적 차원의 협력을 추진할 예정이다.

경제·민생 분야에서 실질적인 협력도 강화한다는 방침이다. 특히 한일 간 경제 분야 포괄적 협력 강화를 위한 관계 당국 간 체계적 협의 체계도 마련한다는 계획이다.

인공지능(AI) 분야 협력도 한층 더 진전시켜 구체적인 성과 도출을 위한 협력을 심화한다는 구상이다. 우리나라가 주도해 초국가 스캠단지 대응을 위한 한일 협력 제도화도 추진한다. 인적 교류 측면에선 양국 청년세대·전문인력 간 교류 활성화에 나설 예정이다.

특히 이번 회담에서 우리나라의 ‘포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)’ 가입 논의에 진전이 있을지 주목된다.

일본이 주도하는 협정인 만큼 일본산 수산물 수입 등 협조가 필요한 상황인데, 이 대통령은 전날 공개된 NHK와의 인터뷰에서 “일본의 수산물 수입 문제가 중요한 하나의 의제가 될 가능성이 많다”면서 의지를 보인 바 있다.

이 대통령은 다만 “그 문제는 장기적으로 해결해야 할 문제”라면서 “지금 현재 상태로는 대한민국 국민들의 정서적인 문제, 또 신뢰의 문제를 해결해야 하기 때문에 단기적으로는 어렵겠다”고 밝혔다. 이에 이 대통령과 다카이치 총리의 공동언론발표에서 관련 내용이 어느 정도 수준까지 언급될지 주목된다.

중일갈등이 심화되는 상황에서 관련 논의가 다뤄질지도 관심사다. 이 대통령은 인터뷰에서 “중국 시진핑 주석이 어쨌든 대만문제에 관한 일본 측의 입장에 대해서 매우 안 좋은 생각을 가지고 있는 건 분명하다”면서 “중국과 일본과의 문제이지 우리가 깊이 관여하거나 개입할 문제가 아니”라고 말했다.

청와대는 “일본은 역내 평화, 안정, 번영을 위한 중요한 협력 파트너”라며 “급변하는 국제정세 속에서 양국 정상 간 한반도 문제를 포함한 지역 및 글로벌 현안 관련 긴밀한 소통으로 양국간 협력 심화를 기대한다”고 밝혔다.

오사카=문혜현 기자, 서영상 기자