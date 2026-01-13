조재우 한성대 블록체인연구소장 스테이블코인, STO로 가치 극대화 은행이 핵심 주체, 중추적 가교역할

“지난해까지는 스테이블코인이라는 그릇을 만드는 시기였다면, 올해는 그 안에 주식, 부동산 같은 실제 자산을 토큰 형태로 담아 거래하는 시도가 본격화할 것입니다.”

조재우(사진) 한성대 블록체인연구소장은 8일 헤럴드경제와 인터뷰를 통해 올해 블록체인 시장에서 주목할 트렌드를 이같이 밝혔다. 조 소장은 “올해 토큰증권(STO)이나 실물자산과 스테이블코인 결합을 눈여겨봐야 한다”며 “블록체인 위에서 주식을 사고파는 것처럼, 다양한 자산을 더 쉽고 빠르게 거래할 수 있는 새로운 금융의 토대가 마련되는 셈”이라고 했다.

STO는 스테이블코인과 연계되면서 파급력도 커질 전망이다. 조 소장은 “STO와 스테이블코인은 서로를 완성하는 실과 바늘의 관계”라며 “STO가 활성화하려면 신뢰할 수 있는 결제 수단인 스테이블코인이 필수적이며, 스테이블코인 역시 STO라는 강력한 활용처를 만날 때 가치가 극대화하기 때문”이라고 설명했다.

특히, STO·실물자산토큰화(RWA)와 스테이블코인 간 즉각적으로 교환되는 환경이 구축되면 “잠들어 있는 유휴 자산이 최소화하고 자본이 중단 없이 흐르는 초유동화가 실현되면서, 전반적인 자본 효율성이 비약적으로 상승하는 인프라 중심의 대변혁이 일어날 것”이라고 예상했다.

원화 스테이블코인의 성공 조건으로는 안전장치와 법적 유연성을 꼽았다. 그는 “스테이블코인의 본질은 신뢰에 있기 때문에 준비금이 안정적으로 운용되고 유동성이 충분히 확보돼 언제든 환급이 보장돼야 한다”며 “유연하고 개방적인 (법적)구조를 갖춰, 원화 스테이블코인 생태계 내에서 다양한 실험과 시도가 일어날 수 있도록 길을 열어줘야 한다”고 강조했다.

원화 스테이블코인 1위 사업자가 되기 위한 핵심 경쟁력은 ‘네트워크 효과 생태계의 확장성’을 들었다. 조 소장은 “플랫폼 비즈니스 특성상 사용자 층이 두터워질수록 유용성이 늘어나는 네트워크 효과가 발생한다”며 “초기 시장에서 얼마나 빠르고 광범위하게 사용자 접점을 확보해 대세를 만들어내느냐가 1위 자리를 결정짓는 첫 번째 관문이 될 것”이라고 했다.

이어 “단순 결제에 머물지 않고, 실물자산 토큰화(RWA)나 탈중앙화 금융(DeFi) 같은 웹(Web)3 기반의 다양한 서비스에서 핵심적인 기초자산으로 활용되는 확장성을 구축해야 한다”고 했다.

은행은 금융 블록체인 시대에서도 핵심 주체이자 금융의 가교 역할을 할 거라 봤다. 블록체인 기술은 ‘은행 없는 금융(Banking without Banks)’을 지향하지만, 대중 서비스로 안착하려면 높은 수준의 신뢰가 필요하다는 이유에서다. 조 소장은 “검증된 은행의 리스크 관리 능력과 자본력은 스테이블코인 생태계가 공신력을 얻는 데 가장 중요한 기반이 될 것”이라며 “법정화폐 시스템과 블록체인상 디지털자산이 연결되고 공존할 수 있도록 인프라를 제공하면서 전통 금융과 블록체인 금융을 연결하는 중추적인 가교 역할을 수행할 수 있다”고 했다.

조 소장은 STO 외에도 비트코인과 영지식증명을 올해 지켜볼 트렌드로 제시했다. 영지식증명이란 민감한 정보를 노출하지 않고도 특정 사실을 증명하는 방법이다. 블록체인상 개인 정보 및 보안을 위해 필요한 기능으로 꼽힌다.

유동현·경예은 기자