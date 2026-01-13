엔비디아·TSMC·브로드컴 약 62% 비중 AMD·마이크론 등 AI 밸류체인에도 투자

[헤럴드경제=김지윤 기자] 삼성자산운용은 미국 인공지능(AI) 반도체 선두주자 3개 기업에 집중 투자하는 ‘KODEX 미국 AI 반도체 톱3 플러스’ 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 13일 밝혔다.

미국 반도체 선두주자로 꼽히는 3개 종목(엔비디아, TSMC, 브로드컴)에 약 62%의 높은 비중으로 집중 투자하는 상품이다.

엔비디아, TSMC, 브로드컴은 각각 AI 반도체 생태계의 필수 요소라 평가받는 그래픽처리장치(GPU), 파운드리, 주문형반도체(ASIC) 분야를 선도하는 업체다. AI 반도체는 기술적 진입장벽이 있어 쉽게 경쟁자가 나타나기 어려운 구조로, 선두 기업을 중심으로 한 투자 전략이 유리하다는 것이 삼성자산운용의 설명이다.

이밖에 AI 반도체 밸류체인을 구성하는 ▷AMD ▷마벨 ▷마이크론 ▷램버스 ▷샌디스크 ▷크레도 ▷ARM 등에도 함께 투자한다. AI 반도체 선두기업에 집중 투자하면서 AI 반도체 밸류체인의 기술 핵심 기업까지 추가로 투자해 AI 반도체 산업 전체의 성장성에 남김없이 투자하는 전략이다.

한동훈 삼성자산운용 매니저는 “AI 반도체는 발전 속도가 빠른 산업의 특성상 기술력 1등 기업이 계속 성장하는 특성이 있어 선두기업에 집중 투자하는 전략을 가져가는 것이 유리하다”며 “‘KODEX 미국 AI 반도체 톱3 플러스’는 각 분야의 리딩 기업을 선별, AI 반도체 산업 전체에 고루 투자할 수 있는 상품”이라고 말했다.