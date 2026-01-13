운반로봇·콤바인 신기술 인증 업계 최초 반복 노동 줄이고 인건비 절감… 농업 AI 전환 가속

[헤럴드경제=홍석희 기자] ‘농슬라(농업계의 테슬라)’ 대동이 자율주행 농기계 기술로 정부 인증을 획득하며 농업 AI 전환의 선두 주자로 입지를 굳혔다.

대동은 자율주행 기능을 갖춘 운반로봇과 콤바인이 업계 최초로 농촌진흥청으로부터 신기술 농업기계 인증을 획득했다고 13일 밝혔다. 자율주행과 정밀 자동제어 기술을 정부로부터 공식 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

이번 인증은 단순한 기술 개발 성과를 넘어 농촌 고령화와 만성적인 인력 부족이라는 구조적 문제를 해결할 수 있는 차세대 농기계로서 실효성과 완성도를 입증했다는 평가다. 앞서 2021년 이앙기 신기술 인증을 받은 데 이어, 대동은 국내 농업 현장의 AI 전환을 이끄는 핵심 기업으로 입지를 한층 강화했다.

자율주행 운반로봇은 과수 농가에서 반복적으로 발생하는 수확물 운반 작업의 부담을 줄이기 위해 개발된 농업 필드 로봇이다. 농민은 수확과 상·하차 작업에만 집중하면 돼 반복 노동을 줄이고 작업 효율을 높일 수 있으며, 인건비 절감 효과도 기대된다.

이 로봇은 유선·리모트 컨트롤·자율주행 등 3가지 주행 방식을 지원해 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 설계됐다. 4륜구동 기반에 최대 300kg 적재함과 리프트·덤프 기능을 갖춰 다양한 농업 현장에서도 안정적인 운행이 가능하다. 3D 카메라와 라이다, 듀얼 RTK 안테나를 통해 주변 환경을 인식하고, 전용 앱으로 지정한 최대 11곳의 정차 지점을 자율주행 하는 기능도 구현했다. 앞서 한국농업기술진흥원으로부터 ‘자율주행형 농업용 동력운반차’ 인증을 국내 최초로 획득한 모델이기도 하다.

함께 인증을 받은 자율주행 콤바인 DH-6135-A 모델은 3단계 자율작업 기능을 갖췄다. 농경지 외곽을 따라 수확작업을 한 차례 진행하면 자동으로 경로를 설정하고, 곡물 탱크가 가득 차면 지정 장소로 자율 이동하는 배출주행 기능을 지원한다. 하루 8~9시간 동안 1만 평 규모의 논을 수확한다고 가정할 경우, 농민이 직접 운전해야 하는 시간은 약 2시간에 불과해 작업 피로도를 크게 줄일 수 있다.

자율주행 기술뿐 아니라 작황과 지면 상태에 따라 예취부 지면 대응, 공급 깊이, 수평 제어 등을 자동으로 정밀 제어하는 기술도 높은 평가를 받았다. 실시간 수확량을 콤바인 내부 모니터로 확인하고, 모바일 앱을 통해 필지 내 구획별(5x5m) 수확량을 확인할 수 있는 기능도 국내 최초로 구현했다.

감병우 대동 개발부문장은 “농업 현장은 고령화와 인력 부족으로 더 이상 사람의 노동에만 의존하기 어려운 상황이며, 앞으로 첨단 농기계는 선택이 아닌 필수가 될 것”이라며 “대동의 기술이 실제 농업 현장에서 바로 활용 가능한 수준에 도달했음을 객관적으로 검증한 이번 인증을 계기로 농업 전반의 AI 전환을 가속화할 수 있는 기술 개발과 현장 적용에 더욱 집중하겠다”고 말했다.

한편 농촌진흥청 신기술 농업기계 인증은 국내 최초 개발 기술이나 기존 기술을 개량한 우수 기술 가운데 현장 보급과 실용화 가치가 높고, 경제적·기술적 파급 효과가 큰 기술을 대상으로 지정된다. 인증 농기계는 지자체와 공공기관 우선 구매, 정부 보조·융자 지원, 공공 조달 참여 우대 등 혜택을 받는다.