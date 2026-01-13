12일 오전6시 5분쯤 자택에서 “연락 안 된다” 지인 신고

[헤럴드경제=한지숙 기자] 경기 김포에서 60대 형제가 자택에서 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.

13일 김포경찰서와 김포소방서에 따르면 전날 오전 6시 5분쯤 60대 남성 2명이 자택에서 숨진 채 발견됐다. 이들은 형제 관계인 것으로 확인됐다.

이들의 지인으로부터 “연락이 닿지 않는다”는 신고를 받고 츨동한 경찰과 소방이 현장에 도착했을 때 두 사람은 이미 사망한 상태였다.

현장에서는 개인사가 담긴 메모가 발견된 것으로 알려졌다.

경찰은 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하고 유족 조사 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “범죄 혐의점이 발견되지 않았지만, 부검, 유족 조사 등을 통해 정확한 사망 원인을 확인할 것”이라고 말했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살 예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.