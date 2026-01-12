[헤럴드경제=양대근 기자] 조국 조국혁신당 대표는 이준석 개혁신당 대표가 고(故) 노회찬 의원의 생전 발언을 거론하며 특검 관련 야당 연석회의 참여를 재차 요청한 것과 관련 “노회찬 의원의 말을 왜곡하지 말라”고 밝혔다.

12일 조 대표는 페이스북을 통해 “현재 한국 정치에서 ‘외계인’은 내란 동조 극우 정당인 국민의힘”이라면서 “노 의원이 살아계셨더라도, 이 의원이 제안한 연대에 참여하셨을리 만무하다”며 이같이 언급했다.

그는 “이 대표가 국민의힘과 개혁신당의 연대에 조국혁신당도 합류하라고 제안하며 ‘우리나라와 일본이 사이가 안 좋아도 외계인이 침공하면 힘을 합해야 하지 않겠는가’라는 노 의원의 발언을 인용했다”면서 “조국혁신당은 이미 국민의힘과 손잡는 연대에 참여하지 않는 이유를 밝혔는 바, 이 대표는 노 의원의 말을 왜곡 인용하지 말길 바란다”고 강조했다.

조국혁신당은 전날 입장문을 내고 “국민의힘에게 ‘도주로’를 제시하려는 이 대표의 제안은 부적절하다”며 연석회담에 대한 거절 입장을 낸 바 있다.

이 대표는 앞서 페이스북을 통해 노 의원의 발언을 인용하며 회담 참석을 제안했다. 이 대표는 “지금 야당은 흩어져 있다. 민주당의 폭주 앞에서, 각자의 목소리만 내고 있다”며 “특검의 범위나 방식은 테이블 위에서 조율하면 된다. 저도 양보하고, 조국혁신당도 주장하면 된다”고 설명했다．