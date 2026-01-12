매월 둘째 주 수요일, 광진구청에서 1:1 맞춤 상담 진행.... 광진구민이라면 누구나 지방세 불복 청구 문의 가능, 1인당 20분씩 사전 예약 상담제 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 국세·지방세 등 각종 세금 문제로 고민하는 구민의 고민과 궁금증 해결을 위해 무료 세무 상담을 운영한다.

복잡하고 어려운 부동산 세금 문제는 일상생활과 밀접하게 연관되어 있지만 시간적·경제적 여건 등으로 세무 상담을 받기 어려운 경우가 있는데 ‘원스톱! 세무 상담’은 구민들의 정보 접근성을 높이고 세무사 상담 비용의 부담을 덜어주기 위해 추진됐다.

구는 2023년부터 성동세무서와 업무협약을 체결, 세무사와 구청 세무 담당 직원이 함께 참여하는 상담 체계를 구축했다.

상담은 취득세와 재산세를 비롯해 양도소득세, 상속·증여세 등 실생활에서 자주 접하는 세목을 중심으로 진행된다.

또, 지방세 이의신청이나 심사청구 등 불복 절차에 대한 안내도 상담에 포함된다. 상담을 통해 구민들은 자신에게 맞는 세금 정보를 얻어 궁금증을 해소하고 세법에 대한 이해도 높일 수 있다.

특히, 청구 세액 1000만 원 미만의 영세 납세자는 ‘마을 세무사’ 연계를 통해 추가적인 세무 지원도 받을 수 있다.

상담은 매월 둘째 주 수요일 오전 10시부터 12시까지 진행되며, 사전 예약 후 구청 8층 전문가 상담실을 방문하면 된다. 상담은 1인당 약 20분 내외로 진행된다.

기타 문의 사항은 광진구 세무1과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “구민들이 실생활에서 체감할 수 있는 세무 서비스를 제공하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 생활 속 세금 고민을 해결하는 맞춤형 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다”라고 말했다.

이 밖에도 광진구는 구민대상 부동산 세금 절세 특강, 찾아가는 마을 세무사 운영 등 구민들의 세금 고민을 해결하고자 다양한 정책을 펼치고 있다.