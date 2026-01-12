[헤럴드경제=고승희 기자] 뉴진스에서 홀로 떨어져 나간 다니엘이 최근 소속사 어도어로부터 전속계약 해지를 통보받고 손해배상 소송을 벌인다는 소식이 전해진 후 첫 개인 활동을 시작한다.

12일 다니엘을 대리하는 법무법인 화우에 따르면 다니엘은 이날 오후 7시 개인 인스타그램과 유튜브 등을 통해 ‘라이브 메시지’(Live Message) 생방송을 진행한다.

다니엘은 이번 생방송에서 직접 국내외 팬들에게 근황과 안부를 전한다. 이날 개인 인스타그램 계정을 개설하고 생방송과 관련한 게시물도 올렸다.

다니엘이 전속계약 해지 이후 소식을 전하는 것은 이번이 처음이다. 화우는 그러나 “이번 라이브는 팬들과의 순수한 소통을 위한 것이며 소송과는 관련이 없는 내용”이라고 분명히 해뒀다.

앞서 어도어와 전속계약을 둘러싼 분쟁을 벌여오던 다니엘은 전속계약 유효 확인 소송 패소 이후 소속사로의 복귀 의사를 밝혔으나, 어도어는 지난달 전속계약 해지를 통보했다.

현재 어도어는 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 430억원대 손해배상 청구 소송을 제기했다.