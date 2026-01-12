전북 남원·전주시, 단체장에게 과잉 충성

[헤럴드경제=한지숙 기자] 일부 지방자치단체 종무식에서 단체장에게 과도한 충성 이벤트를 벌이는 모습이 포착돼 눈살을 찌푸리게 하고 있다.

지자체 종무식은 한 해의 업무를 마무리하며 직원들의 노고를 치하하고 성과를 시상하는 형식으로 진행하는 게 보통이다. 그러나 전북 남원시와 전북 전주시는 단체장의 노고 치하에 힘을 쏟는 모습이다.

12일 MBC의 최근 보도에 따르면 지난해 연말 전북 남원시 여러 부서에선 최경식 남원 시장을 위한 이벤트가 경쟁적으로 벌어졌다. 한 부서에선 최 시장이 방문하자 책상 가림막 뒤에 숨어있던 직원들이 종이를 들고 차례로 일어섰다. 종이를 이으면 ‘새 해 복 많이 받으세요!’라는 인사가 됐다. 최 시장은 크게 웃으며 “특이하다, 특이해”라고 말했다.

또 다른 부서에선 부서장의 선창으로 시장의 용기, 실력, 리더십을 칭찬했고, 시장에게 ‘고마운 한상’이라고 상을 만들어 전달했다. 상장에는 ‘끊임없는 고민과 실천으로 살기 좋은 남원시를 만들어주신 우리의 최고 리더, 최경식 시장님께 감사와 존경의 마음을 담아 상장을 수여합니다’라는 문구가 적혔다. 이 밖에 한복을 곱게 차려입은 여성 직원이 시장에게 손수 만든 것 같은 목걸이를 걸어주는 부서도 있었다.

최 시장은 자신의 소셜미디어(SNS)에 이같은 영상을 올려 자랑했다가 논란이 일자 삭제한 것으로 알려졌다.

전주시에선 지난해 연말 ‘청사 입구에서 시장님을 영접해달라’ ‘로비 앞에서 시장님을 환영해달라’는 업무 협조 요청이 각 부서에 전달된 것으로 전해졌다.

일선 공무원들은 이런 이벤트에 달갑지 않은 반응이었다. 지자체는 “직원들이 자발적으로 준비한 감사 이벤트”라는 입장인 반면 일부 직원들은 “근평(근무 평가)도 있으니까 저항을 못하는 거다”, “보이지 않는 갑질이다. 시장님을 위해서 공무원이 일하는 건 아니지 않나”라고 비판했다.

지역 단체장을 향한 공무원 조직의 과잉 충성이 논란이 된 건 이번이 처음이 아니다.

지난해 11월 광주 북구에선 KBS ‘전국노래자랑’ 녹화 날에 여성 간부 공무원들이 구청장의 백댄서로 나섰다가 여론의 뭇매를 맞고 훈계·주의 등 인사 조치를 당한 일도 있었다. 당시 국·과장급 여성 공무원 12명 중 10명이 무대 퍼포먼스를 준비하기 위해 ‘관내 취약지 점검’ 등 실제와 다른 목적을 기재해 출장신청서를 냈다. 이 사안이 전국적으로 알려지며 논란이 되자 구는 자체 감사를 벌여 이들에게 이같은 징계를 내렸다. 훈계·주의는 법정 징계는 아니지만 인사 기록에 남아 향후 근무 평정 등에 불이익을 받을 수 있다.

북구 관계자는 “사전 모임이나 백댄서 참여는 구청장의 지시나 개입 없이 직원들의 자발적 행위로 확인됐다”며 “비슷한 사례가 반복되지 않도록 하겠다”고 했다.