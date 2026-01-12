‘디지털 웰컴 플랫폼’ 구축 협력

[헤럴드경제=정호원 기자] 통신대안평가는 유엔 산하 국제기구인 국제이주기구(IOM)와 고용허가제(EPS) 이주노동자를 비롯한 국내 거주 외국인의 정착 지원과 인권 보호, 금융 포용 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양측은 외국인의 입국부터 국내 정착, 귀국에 이르는 전 과정을 지원하는 ‘디지털 웰컴 플랫폼(가칭)’ 구축을 중심으로 협력을 추진한다. 다국어 생활 정보 제공을 비롯해 인권 교육, 법률·제도 안내, 커뮤니티 연결 기능 등이 포함될 예정이며, 송금·계좌 개설·통신 가입 등 필수 서비스 접근성을 높여 외국인의 금융 및 사회 인프라 이용 환경 개선도 함께 검토된다.

양 기관은 이주노동자 실태 연구와 데이터 기반 정책 협력도 확대한다. 통신대안평가는 데이터 분석 역량과 기술 인프라를 제공하고, 국제적 전문성을 보유한 IOM은 인권·윤리 검수와 정책 자문을 맡아 협력 모델의 공공성과 신뢰성을 강화한다. 이를 바탕으로 정부와 지방자치단체, 금융기관, 통신사 등과의 협력 네트워크를 확장해 제도 개선과 현장 적용 가능성을 높일 계획이다.

또한 귀국 이주노동자의 금융 이력이 단절되지 않도록, 국내에서 형성된 신용 기록을 본국 금융 시스템과 연계하는 ‘크로스보더(Cross-border) 신용 데이터’ 협력 논의도 병행된다. 이는 기존 제도권 금융 접근이 어려웠던 국내 거주 이주자에게 보다 합리적인 금융 이용 기회를 제공하는 기반이 될 것으로 기대된다.

이번 협약에는 이주노동자 인권과 복지 증진을 위한 공익 프로젝트 공동 추진도 포함됐다. 역할 분담에 따라 IOM은 공익 협력 총괄과 인권·정책 검수, 정부 협력 및 글로벌 전략 정합성 관리를 담당하고, 통신대안평가는 사업 기획과 기술 총괄, 플랫폼 개발·운영, 민간 파트너 연계, 데이터 관리 전반을 책임진다.

통신대안평가 관계자는 “이번 협력은 디지털 기술을 활용해 외국인의 정보 접근성과 금융 접근성을 높이고, 인권 보호와 사회 통합을 실질적으로 지원하는 새로운 모델을 모색하는 데 의미가 있다”고 말했다.

IOM 관계자 역시 “민간의 기술 역량과 국제기구의 정책·인권 전문성을 바탕으로 국내 이주노동자의 권익 보호와 안정적인 정착 지원에 긍정적인 변화를 가져올 것으로 기대한다”고 밝혔다.

양측은 향후 협약 세부 내용을 조율한 뒤 단계적으로 사업을 구체화하고, 실증 및 시범 사업을 거쳐 본격적인 협력 모델 확산에 나설 예정이다.