사무관 대상 전입 희망자 공개모집 오늘 마감 산업부 증원 조직개편 확정... 대거 이동할듯

[헤럴드경제=배문숙 기자]기후에너지환경부로 이동한 에너지담당 사무관들이 친정인 산업통상부(전 산업통상자원부)로 돌아갈 길이 열렸다. 이들은 지난해 10월 산업부에서 에너지기능이 기후부로 이관되면서 이동했지만 3개월만에 돌아가는 셈이다.

정부에 따르면 산업부는 지난 5일부터 12일까지 사무관(5급) 대상으로 전입 희망자 접수를 받았다.

전입 희망자 자격은 ▷2018년 1월 1일 이후 현 직급으로 정규 임용된 자 ▷중앙행정기관 또는 지방자치단체에 재직 중인 일반직 공무원(임기제 제외)으로서 소속기관의 전출 동의가 가능한 자 등이다. 전 부처에 문을 열어뒀지만 기후부로 이동한 사무관들이 대거 지원한 것으로 파악된다.

선발 절차는 1차 서류, 2차 면접이다. 최종 합격자는 기관 간 전출입 동의 절차 등을 거쳐 전입 처리할 계획이다. 선발인원은 지원자 수 및 심사 결과에 따라 변동될 수 있고 비공개 원칙이라는 것이 산업부의 입장이다.

산업부는 지난해 30일 1개 실·1개 관· 4개 과를 신설하며 36명을 증원하는 조직개편을 확정함에 따라 사무관 공모에 나섰다.

또한 산업부는 현재 국장급 2~3명이 대학과 협회 등 민간으로 이직할 예정으로 대규모 국과장 승진 인사도 예고된 상태다. 앞서 지난달 22일에는 서기관 승진자 22명도 발표했다.

이에 따라 산업부에서 기후부로 이동한 에너지 담당자들은 친정 부처의 대규모 승진 인사 잔치 소식을 앞두고 복귀를 희망하고 있다는 것이 관가의 전언이다.

이재명 정부의 대표적인 정부 조직 개편으로 기후부(전 환경부)가 지난해 10월 출범하면서 산업부에서 에너지 부문을 넘겨받으면서 218명(휴직·파견자 포함)이 이동했지만 3개월째 기후부 인사에서는 에너지 쪽에서 거의 나오지 않고 있다. 기후부라는 한 지붕 아래 환경부와 산업부 출신이 인사를 놓고 미묘한 신경전을 벌이고 있다는 점에서 융합이 쉽지 않다는 점도 복귀를 희망하는 이유로 알려진다.

또한 준비되지 않는 상태로 기후부가 출범하면서 청사를 마련하지 못해 에너지담당자들은 아직도 산업부 공간을 쓰는 것도 친정행을 선호하는 이유로 꼽힌다. 기후부로 이관된 에너지 부문 16개 과 가운데 기후부 청사로 물리적으로 이동한 과는 단 2개뿐이다. 인원도 218명 중 20여 명만 넘어간 것으로 나타났다. 결국 200여명이 산업부 사무실을 그대로 사용하고 있다.

해양수산부의 부산이전이후 세종청사 공간 배치가 새롭게 이뤄지면서 현재 행정중심복합도시건설청(행복청) 공간에 기후부의 에너지 조직이 이르면 5월, 늦으면 7월 입주할 것으로 보인다.