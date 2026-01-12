한양대 산학협력단 분석 결과, 경제적 가치 27조 원, 경제적 파급효과 6조 3000억 원 증가

10년간 성수동 사업체 매출액 2배 상승, 외국인 관광객 지출액 2024년 1989억 원 기록

성동구의 기업 유치 정책, 붉은벽돌 건축물 보전, 도시재생 사업의 성과로 평가

붉은 벽돌 건물이 있는 성수동 거리를 걷는 사람들의 모습이 담긴 사진이다. 성동구 성수동 10년간 경제적 가치 33조 늘어, 내용: 한양대 산학협력단 분석 결과, 경제적 가치 27조 원, 경제적 파급효과 6조 3000억 원 증가, 10년간 성수동 사업체 매출액 2배 상승, 외국인 관광객 지출액 2024년 1989억 원 기록, 성동구의 기업 유치 정책, 붉은벽돌 건축물 보전, 도시재생 사업의 성과로 평가
붉은 벽돌 건물이 있는 성수동 거리를 걷는 사람들의 모습이 담긴 사진이다. 성동구 성수동 10년간 경제적 가치 33조 늘어, 내용: 한양대 산학협력단 분석 결과, 경제적 가치 27조 원, 경제적 파급효과 6조 3000억 원 증가, 10년간 성수동 사업체 매출액 2배 상승, 외국인 관광객 지출액 2024년 1989억 원 기록, 성동구의 기업 유치 정책, 붉은벽돌 건축물 보전, 도시재생 사업의 성과로 평가

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 한양대 산학협력단(연구자 최창규 교수)에 의뢰한 성수 지역 경제적 가치 분석 용역 결과 성수동의 경제적 가치가 2014년 대비 약 33조3000억 원이 증가했다고 밝혔다.

지난 10년간 성수 지역 내 사업체 매출액 및 근로자 임금, 방문객 매출액 데이터 등을 분석한 결과 성수 지역의 경제적 가치가 27조 원 늘어나고, 그에 따른 경제적 파급효과도 6조3000억 원 증가한 것으로 나타났다.

이는 성동구가 그간 추진해 온 성수IT유통개발진흥지구 지정, 소셜벤처 육성, 중소기업 및 스타트업 지원 정책 등을 통해 기업이 대거 유입된 결과로 평가했다. 또한, 붉은 벽돌 건축물 보전, 도시재생 사업 및 크리에이티브X성수 축제 등으로 지역 고유의 정체성을 살려 성수 지역 방문객이 증가한 것도 큰 몫을 차지한 것으로 평가했다.

성수동 내 기업 및 방문객 증가, 성수동의 경제적 가치 상승으로 이어져

성수동 내 사업체 매출액이 2014년 24조 2000억 원에서 2023년 51조 2000억 원으로 2배 이상 늘어나 지역의 경제적 가치 상승을 이끌고 있다. 이는 성수동 내 사업체 수가 2014년 2만42개에서 2023년 3만4381개로 71% 늘고, 현대글로비스, 무신사, 에스엠엔터테인먼트 등 고부가가치 기업이 대거 유입된 결과로 분석했다. 출처: 국가데이터처 기업통계등록부

기업체가 늘어남에 따라 근로자 임금 및 세금도 증가한 것으로 분석했다. 성수동 내 근로자 임금 총액은 2014년 2조 5000억 원에서 2024년 6조 2000억 원으로 3조 7000억 원 증가했다. 출처: KCB

법인의 소득 관련 세금은 2014년 2228억 원에서 2024년 4700억 원으로 2472억 원 증가했으며, 근로자 소득 관련 세금도 2014년 1499억 원에서 2023년 5326억 원으로 3827억 원 증가했다.단, 사업체 매출 자료와의 중복 효과 등을 고려하여, 최종 경제적가치 산출 시 합산하지 않았다.

또 외국인 관광객의 지출액 증가도 성수동의 경제적 가치 상승에 큰 영향을 미치고 있다. 외국인 관광객에 의한 지출액은 2018년 133억 원에서 2024년 1989억 원으로 1856억 원 증가했다. 출처: 한국관광데이터랩 단, 사업체 매출 자료와의 중복 효과 등을 고려하여, 최종 경제적가치 산출 시 합산하지 않았다.

일곱 명의 사람이 벽돌담 앞에서 팔을 연결하고 있는 사진이다.배경에는 지속 가능한 성장을 위한 성수 타운 매니지먼트 출범식이라는 텍스트가 보인다.
일곱 명의 사람이 벽돌담 앞에서 팔을 연결하고 있는 사진이다.배경에는 지속 가능한 성장을 위한 성수 타운 매니지먼트 출범식이라는 텍스트가 보인다.

산업연관분석을 통한 경제적 파급효과, 6조 3000억 원 증가

성수동 내 사업체 매출에 따른 경제적 파급효과를 분석한 결과, 생산유발효과는 2014년 15조 9000억 원에서 2023년 22조 2000억 원으로 6조 3000억 원 증가했으며, 부가가치 유발효과는 같은 기간 7조 원에서 10조 9000억 원으로 3조 9000억 원 증가했다. 고용유발효과는 11만8000 명에서 12만 명으로 2000 명 증가했다. 단, 각 효과 간 중복 효과 등을 고려하여 최종 경제적 파급효과 금액에서 부가가치효과는 합산하지 않았음

성수동 외국인 관광객 지출에 따른 경제적 파급효과 분석 결과에서도, 생산유발효과는 2018년 181억 원에서 2024년 2349억 원으로 2168억 원 증가, 부가가치 유발효과는 동일 기간 94억 원에서 1146억 원으로 1052억 원 증가했다. 고용유발효과도 80명에서 1104명으로 1024명 늘어나 관광산업 분야의 일자리 확대에 크게 기여한 것으로 나타났다. 단, 각 사업체 매출 및 관광객 지출에 따른 중복 효과를 고려하여, 최종 경제적 파급효과 금액에 합산하지 않았음

정원오 성동구청장은 “성수동으로 사람들이 모이자 기업도 이전해 오면서 10여 년 전에 비해 경제적 가치도 크게 증가했다“며 ”앞으로도 성수동이 가진 고유의 멋과 특색을 지키면서도 사람들이 스스로 찾는 매력적인 동네가 될 수 있도록 계속 힘써 나가겠다“고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com