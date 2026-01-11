인피니티 제치고 고급차 6위…빠르면 올해 링컨 추월 가능성 고급화·SUV 중심 전략이 주효…“가장 빠르게 성장한 고급차 브랜드”

[헤럴드경제=김유진 기자] 제네시스가 미국 고급차 시장에서 빠른 성장세를 보이며 존재감을 키우고 있다. 미국 시장 진출 10년 만에 판매량을 12배 가까이 늘리며, 지난해에는 일본 닛산의 고급 브랜드 인피니티를 제쳤다.

12일 미국 오토모티브뉴스에 따르면 제네시스는 지난해 미국에서 총 8만2331대를 판매해 인피니티(5만2846대)를 크게 앞섰다. 2020년 제네시스의 미국 판매량이 1만6384대에 그쳐 인피니티(7만9502대)의 5분의 1 수준이었던 점을 감안하면, 불과 5년 만에 위상이 크게 달라진 셈이다.

제네시스는 이후 판매량이 매년 꾸준히 늘며 일본 아큐라(13만3433대)와 미국 고급 브랜드 링컨(10만6868대)과의 격차도 빠르게 좁히고 있다. 미국 데뷔 첫해인 2016년 판매량은 6948대에 불과했지만, 10년 사이 판매 규모가 12배 가까이 확대됐다.

이 같은 성장세에 힘입어 제네시스는 지난 2022년부터 닛산을 제치고 미국 고급차 판매 순위 6위를 유지하며 시장 구도를 흔들고 있다. 현재 5위 링컨과의 판매 격차는 2만∼3만대 수준으로, 업계에서는 빠르면 올해 제네시스가 링컨을 추월할 가능성도 거론된다.

미국 고급차 시장은 그동안 메르세데스-벤츠와 BMW, 렉서스가 연간 30만대 안팎의 판매량으로 ‘빅3’ 체제를 형성해 왔고, 그 뒤를 아큐라와 링컨, 닛산 등이 잇는 구조였다. 제네시스의 급부상으로 중위권 판도가 재편되고 있다는 평가가 나온다.

제네시스는 글로벌 고급차 시장에서도 가장 빠르게 성장한 브랜드로 꼽힌다. 지난해 현대차의 글로벌 누적 판매량 가운데 제네시스가 차지하는 비중은 5.3%에 달했다. 일본 도요타의 고급 브랜드 렉서스가 출범 32년 만인 2011년에야 전체 판매 비중 5.0%를 넘긴 것과 비교하면, 제네시스의 성장 속도가 두드러진다는 분석이다.

업계에서는 제네시스의 브랜드 철학인 ‘애슬레틱 엘레강스’를 바탕으로 한 고급화 전략과 SUV 중심 라인업이 성장을 이끈 핵심 요인으로 보고 있다. GV70과 GV80을 중심으로 판매가 확대되면서 지난해 제네시스의 미국 판매량 가운데 80% 이상이 SUV로 채워졌다.

여기에 GV60, GV70 전동화 모델 등 전기차가 시장에서 호응을 얻은 것도 긍정적인 영향을 미쳤다. 제네시스는 올해 GV80 하이브리드를 시작으로 하이브리드와 EREV 모델을 순차적으로 선보일 계획이다.