[헤럴드경제=김성훈 기자] 구직난이 이어지면서 청년들이 눈높이를 낮추고 있다.

11일 채용 플랫폼 진학사 캐치가 구직자 1204명을 대상으로 ‘2026년 가고 싶은 기업’을 조사한 결과 응답자 62%가 대기업을을 꼽았다. 공기업·공공기관(12%), 중견기업(12%), 외국계기업(6%), 중소기업(5%)이 뒤를 이었다.

구직자들이 기업을 선택하는 데 가장 중요하게 고려하는 조건은 ‘연봉이 높은 기업’이 53%로 1위를 기록했고, 워라밸(16%), 복지(12%), 성장(8%), 동료(6%), 근무환경(4%), 위치(1%) 순이었다.

희망 초봉은 평균은 4300만원으로, 지난해 조사와 비교해 400만원 줄었다. 실제로 입사를 고려할 수 있는 최소 연봉 기준은 평균 4000만원으로 집계됐다. 중견기업 초봉 수준을 현실적인 기준선으로 설정하고 있는 것으로 해석된다.

김정현 캐치 본부장은 “취준생들은 여전히 대기업과 고연봉을 원하지만, 취업난이 장기화하면서 연봉에 대한 눈높이를 조정하는 모습”이라고 분석했다.

낮은 임금 때문에 외면받았던 공무원에 도전하는 청년도 늘어날 조짐을 보이고 있다.

지난해 국가공무원 9급 공개경쟁채용 선발시험의 평균 경쟁률은 24.3대1로 9년 만에 반등했다. 또 수험생을 위한 온라인 교육 업체 에듀윌의 2025년 4분기 9급 공무원 과정 신규 가입자는 전년 동기 대비 25.9% 늘었다.

정부는 공무원의 임금이 낮다는 지적에 보수를 현실화하고 있다. 올해 공무원 보수인상률은 3.5%로 2017년 이후 9년 만의 최고 인상률을 기록했다. 저연차를 대상으로 한 추가 인상도 지속 추진돼 9급 1호봉은 인상률이 6.6%까지 오른다.

올해 국가공무원 공채 선발 규모도 5351명으로 5년 만에 증가세로 전환했다. 윤석열 정부에서 국가직 선발 규모는 2022년 6819명, 2023년 6396명, 2024년 5751명, 지난해 5272명으로 꾸준히 감소한 바 있다.