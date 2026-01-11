CES 2026 현장 인터뷰서 올해 전망 밝혀 ‘4조 투자’ 8.6세대 OLED 상반기 양산 돌입 “IT용 매출 전년비 30%↑전망…캐파 확대도” 메모리 급등은 악재…“부품사 영향 불가피” 로봇 등 新시장 대비…美 빅테크와 협력도

[헤럴드경제(라스베이거스)=김현일 기자] 이청 삼성디스플레이 사장은 올해 핵심 사업과제로 ‘8.6세대 IT OLED의 성공’을 꼽았다. 향후 IT기기 수요에 따라 생산능력(Capa·캐파) 추가 확대도 예고했다.

가장 큰 변수로는 메모리 반도체 가격을 꼽았다. 완제품(세트) 업체들이 메모리 가격 급등으로 원가 부담이 커진 가운데 완제품 판매가격 인상 시 디스플레이 수요 감소로 이어질 수 있어 연새적인 여파를 예의주시하고 있다.

신규 OLED 수요처 발굴에 주력하고 있는 이청 사장은 로봇을 비롯한 새로운 디바이스 등장에 착실히 대비해 미래 시장을 선점하겠다는 의지도 드러냈다.

이 사장은 세계 최대 가전·IT전시회 CES 2026이 진행 중인 지난 7일(현지시간) 미국 라스베이거스 앙코르 앳 윈 호텔에 마련된 삼성디스플레이 전시관에서 기자들과 만나 인터뷰를 가졌다.

“8.6세대 OLED 성공 중요…추가 캐파 투자도”

삼성디스플레이는 올해 상반기 중 충남 아산에서 8.6세대 IT용 OLED 양산에 본격 돌입한다. 지난 2023년부터 진행한 4조1000억원 투자의 첫 결실을 맺는 셈이다. 업계에 따르면 삼성디스플레이의 8.6세대 OLED는 애플이 올해 출시하는 맥북 프로에 탑재될 것으로 알려졌다.

다음 투자계획을 묻는 질문에 이 사장은 “대규모 투자를 했으니 우선 (8.6세대 IT용 OLED 사업을) 제대로 성공시키는 것이 가장 중요하다”며 “성공한다면 추가 (생산라인) 확장은 자연스러운 일”이라고 말했다.

8.6세대(2290㎜ⅹ2620㎜)는 기존 6세대보다 유리기판 크기가 2.25배 커서 노트북용 OLED를 대량 양산하는 데 강점이 있다. IT기기 수요가 회복될 경우 스마트폰 중심인 OLED 시장의 저변도 점차 노트북, 모니터로 확대될 전망이다. 이는 삼성디스플레이에게 새로운 성장 동력이자 OLED 시장 주도권을 강화할 동력으로 꼽힌다.

이 사장은 “최근 (8.6세대 IT용 OLED) 캐파를 계속 늘려야 한다고 생각하고 있다. 다만 적기에 해야 한다”고 강조하며 “8.6세대 OLED 양산으로 올해 IT용 매출은 작년 대비 20~30% 성장할 것”이라고 내다봤다.

중국 BOE와 비전옥스, 차이나스타도 8.6세대 OLED 양산 시점을 앞당기며 삼성디스플레이를 빠르게 따라오고 있다. 이 사장은 “중국도 열심히 한다고 생각한다”면서도 “우리와 기술 격차는 아직 크다”고 평가했다.

“로봇 등 신규 디바이스 등장에 대비…美 빅테크와 협력도”

이 사장은 인터뷰 내내 OLED의 새로운 수요처 발굴을 강조했다. 이번 CES 기간에도 삼성디스플레이는 OLED를 적용한 소형로봇부터 리모컨, 목걸이, 거울, 스마트키, 무드등 등 여러 콘셉트 제품을 선보이며 다양한 가능성을 제시했다.

AI 관련 새로운 디바이스를 계획 중인 미국의 빅테크 기업도 이번에 삼성디스플레이 전시관을 직접 찾아 높은 관심을 보이며 양사 간 협력을 논의한 것으로 전해졌다.

이 사장은 “로봇 분야도 깊이 있게 들여다보며 OLED 사업 확대를 추진 중”이라며 “미래에 어떤 디바이스가 뜰 지 모르지만 디스플레이는 반드시 들어간다. 우리가 그걸 모두 선점해야 한다는 목표를 갖고 있다”며 “모든 가능성을 열어 놓고 철저히 준비하고 있다”고 강조했다.

“반도체 가격 급등에 완제품 판가 인상 불가피…부품사도 영향”

이 사장은 올해 디스플레이 시장의 변수를 묻는 질문에 단연 ‘반도체’를 꼽았다. AI 열풍으로 메모리 반도체 수급난이 심화된 가운데 세트 업체들은 메모리 가격 급등으로 원가 부담이 커진 상황이다.

이는 결국 제품 판매가격 인상을 부추기는 요인이다. 판매가격 인상으로 소비가 감소할 경우 디스플레이 같은 부품업체에게도 타격이 불가피하다.

이 사장은 “(세트업체 입장에서) 한 쪽(반도체)이 올랐으니 다른 데서 줄이고 싶은 것도 당연하다”며 디스플레이에 대한 단가 인하 압력이 있음을 시사했다.

이어 “그것(부품단가 인하)도 한계가 있다. 결국 일부 업체는 가격을 올릴 수밖에 없다”며 “가격을 올리면 저희 같은 부품업체도 영향을 받을 수밖에 없어 예의주시하고 있다”고 밝혔다.

폴더블과 차량용 OLED 사업에 대해선 긍정적인 전망을 내놨다. 특히 올해 애플이 첫 폴더블 아이폰을 내놓을 것으로 예상돼 디스플레이 업계의 기대감이 높다. 이 사장은 “올해 폴더블에 대한 기대가 굉장히 크다. 긍정적으로 바라보고 있다”고 말했다.

삼성디스플레이가 70%를 점유하고 있는 차량용 OLED 시장의 지속적인 성장도 전망했다. 이 사장은 “전기차가 나오면서 OLED 채용이 늘어나고 있다. LCD보다 비싸기 때문에 하이엔드 고급 차량을 중심으로 먼저 들어가고 있다”며 “점점 비중을 더 키워나갈 것”이라고 말했다.