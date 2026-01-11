C커머스 알리·테무·쉬인 일제히 감소 네이버·지마켓 토종 이커머스 약진

[헤럴드경제=김유진 기자] 지난해 말 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 이후 국내 이커머스 시장이 요동치고 있다. 이용자 이탈이 예상됐지만, 오히려 쿠팡 앱 설치는 연중 최대치를 기록했고 중국계 이커머스 앱 설치는 일제히 감소했다. 네이버와 지마켓 등 토종 이커머스는 반사이익을 누리며 존재감을 키웠다.

11일 데이터 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난해 12월 쿠팡 앱 설치 수는 52만6834건으로 집계됐다. 이는 지난해 월간 기준 가장 높은 수치로, 11월(40만585건)과 비교해 12만건 이상 늘어난 규모다. 월간 설치 건수가 50만건을 넘어선 것은 2024년 3월(52만1697건) 이후 1년 9개월 만이다.

지난해 11월 말 대규모 개인정보 유출 사태가 발생하며 쿠팡 이용자 이탈이 우려됐던 점을 감안하면, 견고한 사용자 기반이 재확인됐다는 분석이 나온다. 업계에서는 연말 할인 성수기 이후의 계절적 요인과 함께 공격적인 마케팅, 배송 지연과 품질 논란 등이 맞물리며 일부 소비자들이 여러 쇼핑 앱을 병행 설치하는 조정 흐름이 나타난 것으로 보고 있다.

특히 새벽 배송을 중심으로 형성된 쿠팡의 이용 습관과 멤버십 기반의 ‘락인’ 효과가 신규 앱 설치 증가에 영향을 미쳤다는 관측도 제기된다.

반면 중국계 이커머스 플랫폼의 앱 설치 수는 일제히 감소했다. 알리익스프레스는 전달 대비 약 13만건 줄어든 30만4669건을 기록했고, 테무는 약 9만7000건 감소한 73만252건으로 집계됐다. 쉬인 역시 전달보다 7만8000건 줄어든 14만7574건에 그쳤다.

업계에서는 쿠팡 사태를 계기로 온라인 플랫폼 전반에 대한 보안과 신뢰 우려가 확산된 데다, 유출된 개인정보가 중국으로 흘러 들어갔을 가능성이 제기되면서 이른바 ‘C커머스’에 대한 경계심이 설치 감소로 이어진 것으로 보고 있다.

이런 가운데 쿠팡의 대항마로 꼽히는 토종 이커머스 플랫폼들은 뚜렷한 반사이익을 누렸다. 네이버플러스 스토어는 전달 대비 18만5000건 늘어난 78만8119건의 앱이 설치됐고, 지마켓 역시 약 5만6000건 증가한 18만2579건을 기록했다.

11번가는 지난달 20만5924건의 앱 설치를 기록하며 지난해 평균치를 웃돌았지만, 전달(25만865건)과 비교하면 소폭 감소했다.

업계에서는 이번 사태를 계기로 국내 이커머스 시장의 경쟁 구도가 빠르게 재편되고 있다는 분석이 나온다. 새벽 배송과 빠른 배송 경쟁, 대규모 할인 행사, 제휴 확대 등 각 업체의 전략이 맞물리며 소비자 선택지가 다양해지고 있다는 평가다.