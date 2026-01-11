마운자로 출시 4개월 만에 처방 10만건 육박 마운자로·위고비 25만~50만원…“급여화 논의”

[헤럴드경제=강문규 기자] 국내 비만치료제 판도가 바뀐 것으로 나타났다. 일라이 릴리의 비만치료제 ‘마운자로’가 국내 출시된 지 넉 달 만에 10만건 이상 처방이 이뤄지며 노보 노디스크의 ‘위고비’를 넘어선 것이다.

11일 국회 보건복지위원회 서미화 더불어민주당 의원이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 자료에 따르면 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 마운자로(성분명 세마글루티드) 처방 건수는 작년 11월 9만7344건으로 전월(7만9080건)보다 23.1%(1만8264건) 증가했다.

출시 첫 달인 작년 8월 1만8579건에 비해서는 5.2배 수준으로 급증했다.

마운자로는 작년 8월 저용량 2.5㎎과 5㎎을 국내 출시했으며 9월 말 이후 순차적으로 7.5㎎과 10㎎을 시중에 유통했다. 이에 반해 그동안 비만치료제 1위였던 위고비 처방 건수는 작년 11월 7만1333건으로 전월(7만9823건)보다 10.6%(8490건) 감소했다.

위고비 처방 건수는 작년 9월 8만5519건으로 전월보다 2214건 늘었지만 이후로는 두 달 연속 감소했다.

위고비 처방건수가 소폭 줄었지만 비만치료제에 대한 관심 증가와 신제품 마운자로 출시 덕에 GLP-1 계열 비만치료제 시장 규모는 커지는 양상이다.

2대 비만치료제 처방 건수는 작년 11월 16만8677건으로 넉달새 152.5%(6만6793건) 급증했다.

GLP-1 계열 비만치료제에 대한 환자들의 수요가 급증하는 만큼 비용 부담 완화를 위한 노력이 필요하다는 지적이 나온다. 위고비, 마운자로 가격은 4주분 기준 용량에 따라 25만~50만원에 달하는 것으로 알려졌다.

서미화 의원은 “급증하는 비만치료제에 대한 수요와 비만이 야기하는 각종 질병에 대한 예방적 효과 등을 고려할 때, 제한적으로라도 건강보험 급여화에 대한 검토가 진행되어야 한다”고 말했다.