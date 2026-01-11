[헤럴드경제=김성훈 기자] 정희원 저속노화연구소 대표가 여성 연구원과의 사이에서 불거진 사생활 논란에 대한 입장을 밝혔다.

정 대표는 10일 자신의 유튜브 채널 ‘정희원의 저속노화’에 5분 30초 가량 길이의 ‘정희원입니다. 죄송합니다’라는 동영상을 올렸다.

정 대표는 “먼저 제 일로 인해서 불편함과 실망을 느끼셨을 모든 분께 진심으로 사과를 드린다. 저의 부적절한 처신과 판단 미숙으로 많은 분께 심려를 끼쳐드렸고 깊이 반성하고 있다”고 입을 열었다.

이어 “이 영상을 찍기까지 정말 오래 걸렸다”며 “무엇을 말하든 변명처럼 들릴 것이라고 생각했다. 그래서 한동안 아무 말도 하지 않는 것이 맞다고 생각했지만, 침묵이 책임을 대신할 수 없다는 점 역시 분명히 느끼고 있다. 그래서 이 영상을 통해 제가 잘못한 지점에 대해서 분명히 인정하고 사과드리고자 한다”라고 말했다.

정희원은 “무엇보다 저는 업무관계에서 지켜야 할 경계를 지키지 못했다. 관계에 선을 분명히 긋지 못했다. 부적절하다는 것을 인식하고도 즉시 멈추지 못했다”고 했다.

또 “그 판단 미숙과 나약함은 어떤 이유로도 정당화될 수 없다, 그로 인해 가족들이 감당해야 할 고통을 생각하면 지금도 고개를 들 수 없다”고 말했다.

이어 “오랫동안 건강한 삶의 균형에 관해 이야기해 온 제가 정작 제 삶에서는 균형을 잃고 경계를 흐리면서 책임 있는 결정을 하지 못했다. 말과 제 삶이 어긋났다는 비판을 받아 마땅하다”라고 덧붙였다.

다만 정 대표는 “이 과정에서 보도된 A 씨(전직 연구원)의 주장들 가운데는 사실과 다른 내용이 포함돼 있다는 것만은 조심스럽게 말씀드리고 싶다”며 “저는 A 씨에게 위력을 이용해 성적인 역할을 강요한 사실이 없다. 제가 A씨의 저작권을 침해했다는 주장도 사실이 아니다. 제가 그동안 말씀드린 건강에 대한 모든 이야기 역시 잠깐 함께 일했던 A씨가 만든 것이 아니다”라고 주장했다.

정 대표는 “최초의 언론 보도가 나온 이후 사실이 아닌 부분을 해명하더라도 그 말이 세상에 제대로 닿지 않는 것처럼 느껴지는 시간들이 이어졌다. 그 과정에서 저는 약 일주일만에 그 동안 맡고 있던 모든 자리에서 물러나야 했고 라디오나 강연을 포함한 모든 대외활동과 업무가 중단됐다”라며 “그 시간은 제게 그 동안의 삶을 다시 한번 돌아보고 또 깊이 반성하는 시간이 됐다”고 말했다.

이어 “한 가정의 가장으로서 업무 관계에서 확실한 경계를 지키지 못한 것은 모두 제 잘못이고 제 책임이다”라며 “제가 직접 죄송하다 말씀드리는 것이 도리라 생각했고, 그 마음으로 이 자리에 서게 됐다”고 했다.

정 대표는 최근 30대 여성 연구원 A 씨에게 반복적으로 성적 요구를 했다는 논란에 휩싸였다. 정 대표는 의혹이 불거진 후인 지난달 17일 A 씨를 스토킹 및 공갈미수 혐의로 고소했고, A 씨 측은 강제추행과 무고, 명예훼손 등으로 정희원을 맞고소했다.