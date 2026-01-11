벤처·스타트업 간담회 통해 글로벌 스케일업 방향 논의 딥테크 기업 임프리메드 현장 방문…미국 진출 애로 청취

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 미국 혁신 생태계의 중심지인 실리콘밸리에서 국내 스타트업의 글로벌 진출을 뒷받침하기 위한 현장 소통에 나섰다.

중기부는 미국 샌프란시스코 현지시간 1월 8일부터 9일까지 현지 진출 기업과 전문가들을 초청한 간담회를 열고, 딥테크 스타트업 임프리메드를 방문하는 등 미국 현지에서 잇따라 현장 행보를 이어갔다고 밝혔다.

지난 8일(현지시간) 열린 ‘실리콘밸리 벤처·스타트업 간담회’에는 노용석 제1차관과 벤처정책관을 비롯해 현지 진출 기업 3곳, 현지 창업기업 2곳, 학계·법조계·산업계 전문가 3명이 참석했다. 간담회에서는 한국 스타트업의 미국 진출 현황을 점검하고, 글로벌 스케일업을 위한 정책 방향을 두고 의견을 교환했다.

특히 △현지 진출 스타트업을 위한 법률 지원 핫라인 구축 △미국 내 레퍼런스 확보 지원 △글로벌 대기업과의 협력 네트워크 강화 등 실리콘밸리에서 실제로 체감하는 애로와 개선 과제가 집중적으로 논의됐다.

노용석 제1차관은 “미국 현지 전문가들의 의견과 기업인들의 생생한 경험을 직접 들을 수 있는 자리였다”며 “현장과의 지속적인 소통을 통해 정책의 실효성을 높여 나가겠다”고 말했다.

지난 9일에는 미국 현지 창업 기업인 임프리메드를 찾아 현장 소통을 이어갔다. 임프리메드는 생물학적 분석과 인공지능(AI) 기술을 결합해 맞춤형 항암제 효능을 예측하는 기술을 보유한 딥테크 기업으로, 미국 시장에서 반려동물 정밀의료 서비스를 상용화하며 기반을 다지고 있다.

노 차관은 임프리메드의 연구 시설을 둘러본 뒤, 글로벌 시장에서 기술을 상업화하는 과정에서 겪는 어려움을 청취했다. 그는 “임프리메드와 같이 혁신 기술을 보유한 기업들이 글로벌 무대에서 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이번 샌프란시스코 방문은 1박 2일의 짧은 일정에도 불구하고 4건의 간담회와 2건의 현장 방문을 비롯해 현지 창업자 네트워크와의 협력 강화를 위한 ‘UKF 82 스타트업 서밋’에서의 벤처 정책 방향 발표, 스타트업·벤처 캠퍼스(SVC) 개소식 참석 등 현장 중심 일정으로 빽빽하게 진행됐다. 중기부는 이번 행보를 계기로 K-스타트업의 미국 진출과 글로벌 스케일업 지원을 한층 강화해 나간다는 계획이다.