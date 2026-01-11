경찰, 의뢰·제작부터 배포까지 전방위 단속

[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 성매매 알선을 비롯해 빚 추심, 약 판매 등을 광고하는 불법 전단지를 집중적으로 단속해 최근 5개월간에만 338명을 검거했다.

서울경찰청 풍속수사팀은 지난해 7월 21일부터 12월 31일까지 전단지 배포뿐 아니라 의뢰·제작 등 유통망 전반에 대한 전방위 단속을 벌인 결과 유흥업소 관계자와 인쇄업자 등 338명을 붙잡고 45만여장의 전단지를 압수했다고 밝혔다. 여기에는 지난 2024년 단속 때 걸렸던 이들도 일부 포함됐다.

이번 단속은 2년 전 대대적인 단속 이후 사그라진 강남 일대 불법 전단지가 지난해 여름부터 다시 등장하기 시작하며 기획됐다.

이 과정에서 경찰은 소셜미디어(SNS)에서 선정적인 불법 전단지 제작을 홍보하는 게시물을 확인해 인쇄소를 추적하고 지하철 역사 내에서 성기능 개선 의약품 광고물을 부착한 배포자를 현장에서 적발했다.

경찰은 인쇄 업체들을 대상으로 불법 전단지 제작 근절 협조를 구하는 공문을 보내는 한편 불법 광고 전화 1057건도 차단했다.

강남구청에 따르면 지난해 강남구 불법 전단지 수거량은 4만1045장에 달했다. 6만6423장이 수거됐던 전년 대비 38% 감소한 수준이지만 불법 전단지로 인한 피해는 여전히 심각하다.

서울청 관계자는 “불법 전단지 관련 법정형이 높지 않아 범죄의 심각성을 인식하지 못하고 재발하는 경향이 있는데 성매매나 대부업·의약품 관련 불법 행위와 밀접한 연관이 있다”며 “앞으로도 지속적인 단속을 전개하겠다”고 했다.