잠정치 55.1…“저소득층 소비자 소비 심리 개선”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 소비자들의 경제 심리가 2개월 연속 개선된 것으로 나타났다.

미 미시간대는 경기에 대한 미국 소비자들의 자신감을 반영하는 소비자심리지수 잠정치가 1월 54.0으로 전월 대비 1.1포인트 상승했다고 9일(현지시간) 밝혔다. 이는 지난해 9월(55.1) 이후 4개월 만에 가장 높은 수치다. 소비자심리지수는 작년 11월 51.0으로 하락한 뒤 2개월 연속 상승 흐름을 보였다.

현재 경제 여건 지수가 작년 12월 50.4에서 올해 1월 52.4로 개선됐고, 소비자 기대지수는 같은 기간 54.6에서 55.0으로 개선됐다.

미시간대 소비자심리지수 집계를 관장하는 조안 슈 디렉터는 “저소득층 소비자들의 소비 심리가 1월 중 개선된 반면 고소득층 소비 심리는 하락했다”라고 평가했다. 관세 정책에 대한 소비자 우려는 점진적으로 완화된 것으로 보이지만, 전반적인 경기 여건 및 고용 시장 상황에 대해선 우려가 남았다고 슈 디렉터는 설명했다.

미국 소비자들의 향후 1년 기대 인플레이션은 4.2%로 전월과 같았다. 소비자들의 장기 인플레이션 전망을 반영하는 5년 기대 인플레이션은 한 달 전 3.2%에서 3.4%로 상승했다.