민관공동기술사업화(R&D) 신설 기술이전·구매연계 과제 통합 상반기 1차 401억 투입, 294개 과제 지원 단계별 연계로 시장진입 속도 제고

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 중소기업의 기술사업화를 전담 지원하는 연구개발(R&D) 사업을 신설하고, 기획과 검증, 상용화까지 전주기 지원을 강화한다.

중기부는 중소기업의 기술사업화 촉진을 위한 ‘2026년 민관공동기술사업화(R&D) 1차 시행계획’을 12일 공고하고, 이달 29일부터 다음 달 12일까지 참여 기업을 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 그간 중소기업기술혁신개발사업 내에 분산돼 있던 기술이전과 구매연계 과제를 ‘민관공동기술사업화(R&D)’로 통합·신설한 것이 핵심이다. 공공기술의 민간 이전과 수요 기반 R&D를 하나의 흐름으로 묶어 중소기업의 사업화 성공률을 높이겠다는 취지다.

상반기 1차 지원 규모는 총 401억원 내외로, 294개 과제가 선정된다. 세부적으로는 기술이전사업화에 200억원을 투입해 200개 과제를 지원하고, 구매연계·상생협력 분야에는 201억원을 배정해 94개 과제를 뽑는다. 이후 별도 공고를 통해 기술성숙도(TRL) 점프업과 추가 구매연계 과제 지원도 추진할 예정이다.

기술이전사업화는 공공연구기관의 우수 기술을 이전받은 중소기업을 대상으로 한 사업이다. 올해부터는 ‘한국형 STTR’ 모델을 도입해 단계별 지원 구조로 고도화했다. 2026년에는 1단계로 PoC·PoM을 통해 기술과 시장성을 검증하고, 이 가운데 우수 과제를 선별해 2027년부터 2단계 사업화 R&D를 연계 지원한다.

1단계에서는 기술 분석과 지식재산 전략 수립, 기술 개념 구체화는 물론 국내외 시장 분석과 사업화 전략 수립까지 함께 지원한다. 기술개발 전략 수립부터 자문, 실증까지 전주기 맞춤형 프로그램도 운영된다.

구매연계·상생협력 과제는 수요처나 투자기업의 요구에 맞춰 기술개발을 수행하도록 설계됐다. 대기업과 공공기관과의 협력을 통해 상용화 가능성을 높이는 데 방점이 찍혔다. 올해는 제도 개선도 이뤄졌다. 과제 완료 후 성실히 구매를 이행한 수요처가 재참여할 경우 가점을 부여하고, 구매 의무 기간은 기존 5년에서 3년으로 단축했다. 기술 개발 성과가 실제 매출로 이어지는 속도를 높이기 위한 조치다.

참여를 희망하는 기업은 이달 29일부터 다음 달 12일 오후 6시까지 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 누리집을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 내용은 중기부 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 “민관공동기술사업화 R&D는 기획 단계부터 시장 진출까지 전 과정을 연결해 중소기업의 기술이 실제 매출과 판로로 이어지도록 설계된 사업”이라며 “초기 검증을 밀도 있게 지원하고, 우수 과제는 후속 사업화 R&D로 연계해 기술사업화 성과를 극대화하겠다”고 말했다.