[헤럴드경제=문영규 기자] 브라질 축구 스타 네이마르 다 시우바 산투스 주니어(34·산투스)가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 800억원이 넘는 자신의 비행기, 헬기, 배트모빌 등을 공개하며 재력을 뽐냈다.

9일 골닷컴 등 외신에 따르면 네이마르는 최근 자신의 인스타그램에 “꿈은 이뤄질 수 있다”는 문구와 함께 전용 제트기와 헬리콥터, 배트맨 자동차 영상과 사진을 올렸다.

네이마르가 소유한 제트기, 헬리콥터 등의 가치를 모두 합하면 4930만유로(약 840억원)에 달하는 것으로 추정된다.

가장 고가인 전용 제트기(닷소 팔콘 900LX)의 가격은 4000만유로(약 680억원)으로 알려졌다. 해당 제트기는 기본 가격이 약 600억원이고 옵션에 따라 700억원이 훌쩍 넘기도 한다.

네이마르가 장거리 비행 용으로 사용하는 이 제트기는 승객을 14명까지 태울 수 있고, 내부에 라운지, 침실, 식당 등이 갖춰져 있는 것으로 전해진다.

헬리콥터(에어버스 H145) 가격은 130만유로(약 136억원)로 추정된다. 이 역시 옵션에 따라 가격이 200억원을 넘을 수도 있는 것으로 알려졌다.

영화 ‘다크 나이트 리턴즈’에서 나온 ‘배트모빌’의 복제품은 130만유로(약 22억원) 수준인 것으로 전해졌다. 이 차량은 50명이 3년 동안 공들여 만들었으며 브라질 상파울루 인근 한 박물관에 전시됐다가 네이마르의 개인 차고로 옮겨졌다.

이 영상은 리우데자네이루 망가라티바의 저택 주변에서 촬영됐다. 집 인근에 활주로가 위치하고 있어 이 곳에서 촬영된 것으로 추정된다. 네이마르는 이곳 저택 앞에 인공 호수를 만들었다가 1600만 헤알(약 43억 원)의 벌금을 물기도 했다.

한편 네이마르는 브라질 산투스를 통해 프로에 데뷔했고 2013년 스페인 FC바르셀로나로 이적하면서 세계적인 스타로 떠올랐다. 2017년 파리생제르맹(PSG) 이적 당시 구단 측이 이적료로 당시 세계 최고 수준이었던 2억2000만유로(약 3738억원)를 지불했다.

2023년엔 사우디아라비아 알힐랄로 이적했다. 당시 연봉이 2억 유로(약 3398억원)를 넘었다. 최근 네이마르는 기존 소속팀 산투스와 재계약했다.