고용 792만명, 전년비 22만명 ↓ 40대미만 ‘젊은 사장’ 4.9% 불과

국내 중소기업의 경제 규모는 확대되고 있지만, 경영 현장에서는 고령화와 성장 둔화라는 구조적 한계가 뚜렷해지고 있는 것으로 나타났다.

중소벤처기업부가 9일 공개한 ‘2024년 기준 중소기업실태조사’ 결과에 따르면 소상공인을 제외한 중소기업의 매출 총액은 2085조원으로 집계됐다. 중소기업에 근무하는 종사자 수는 792만명으로 집계됐다. 매출 규모는 2023년(2024조원) 대비 소폭 증가했지만, 고용은 2023년(814만명)에 비해 오히려 줄어었다.

이번 조사에서 가장 눈에 띄는 대목은 중소기업 경영자의 고령화다. 중소기업 경영자의 평균 연령은 55세로 집계됐으며, 50세 이상 경영자가 전체의 70.2%를 차지했다.

이 중 60세 이상 경영자 비중도 33.3%에 달했다. 반면 40대 미만 경영자의 비중은 4.9%에 불과했다. 기업의 평균 업력도 길어졌다. 조사 대상 중소기업의 평균 업력은 14.3년으로 나타났으며, 업력 10년 이상 기업이 전체의 60.4%를 차지했다. 신규 기업 유입이 줄어들면서 중소기업 생태계 전반이 고업력·고령 구조로 굳어지고 있다는 분석이다.

산업별로 보면 매출과 고용 모두 도·소매업과 제조업에 집중됐다. 도·소매업의 매출액은 649조원으로 전체의 31.1%를 차지했고, 제조업은 638조원으로 30.6%를 기록했다. 종사자 수는 제조업이 193만명으로 가장 많았고, 도·소매업이 100만명을 넘겼다.

연구개발(R&D) 투자 역시 일부 업종에 쏠림 현상이 뚜렷했다. 전체 중소기업의 연구개발비는 16조4000억원이었으며, 연구개발을 수행하는 기업 비중은 15.1%에 그쳤다. 연구개발비의 절반 이상은 제조업에 집중됐고, 정보통신업이 뒤를 이었다. 다만 업종 내 연구개발 수행 비중은 정보통신업이 제조업보다 높게 나타났다.

중기부 관계자는 “중소기업의 외형은 커졌지만, 고령화와 신규 진입 부족이라는 구조적 문제가 동시에 심화되고 있다”며 “실태조사 결과를 토대로 성장과 세대 전환이 동시에 이뤄질 수 있는 정책적 해법을 마련하겠다”고 말했다. 홍석희 기자