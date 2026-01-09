[헤럴드경제=이원율 기자]“감사합니다.“ ”You are our HERO(당신은 우리의 영웅입니다).“

9일 경기도북부소방재난본부에 따르면 고양소방서 측은 최근 ‘감사합니다’라는 말과 함께 영어 글이 적힌 자필 편지를 받았다. 거기에는 ‘위험한 순간에 우리의 빛이 돼줘 감사하다’는 등의 문장이 쓰여있었다.

편지가 온 곳은 싱가포르. 이것은 북한산에서 길을 잃었다가 119 대원들에 의해 구조된 싱가포르인 4명이 쓴 감사 인사였다.

사연은 이랬다.

지난해 11월7일 늦은 오후, 한국을 찾은 싱가포르인 4명은 북한산에서 조명 장비 없이 하산하던 중 조난 당했다.

이들은 약수암 쉼터 인근에서 고립됐다. 길을 알 수 없고, 날도 계속 어두워지는 만큼 올라가지도, 내려가지도 못하는 상황이었다.

이런 가운데 다른 구조건으로 출동했던 고양소방서 산악구조대원들이 이들 네 명을 발견했다.

119 대원들은 이들을 보온 조치했다. 그런 다음 무사히 하산할 수 있도록 길잡이가 돼줬다.

무사히 귀국한 이들은 이후 소방서에 자필 편지를 보낸 것이다.

지난해 12월30일에는 포천 국망봉에서 고립된 50대 남성이 소방 헬기로 구조된 후 경기도소방재난본부 누리집 게시판에 감사 인사를 쓴 적이 있었다.

“그날은 내가 죽었다 다시 태어난 날이 됐다. 생명을 살려주신 경기북부소방재난본부와 119대원들께 세상에서 가장 보람있고 귀한 일을 하고 계신다고 말씀드리고 싶다”는 내용이었다.