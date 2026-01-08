CCTV와 안심벨 확충

[헤럴드경제=손인규 기자] 종로구(구청장 정문헌)는 경복궁 서측 도시재생활성화사업의 목적으로 내달부터 ‘안심골목길 조성 사업’을 추진하고 주거지의 안전 기반을 강화한다고 밝혔다.

대상 지역은 주거용 한옥이 밀집한 청운효자동과 사직동 일대다. 수성동계곡과 박노수미술관, 상촌재, 윤동주문학관, 청운문학도서관, 통인시장, 체부동성결교회, 홍종문 가옥, 이상의 집 등 우수건축자산과 미래 유산이 곳곳에 자리해 역사·문화적 가치가 높은 곳으로 평가받는다.

그러나 이러한 관광 수요 증가에 따라 상업화 역시 가속화되면서 주거환경 저하, 생활 안전에 대한 우려가 지속해서 제기돼 왔다. 구는 이 문제를 해소하고 역사도심 주거지의 정체성을 지키기 위해 2023년부터 노후주택 환경개선과 생활 인프라 확충을 중심으로 하는 도시재생을 단계적으로 추진했다.

2월 시행을 앞둔 안심골목길 조성사업은 범죄예방 환경설계(CPTED)를 적용해 골목길 범죄와 각종 안전사고를 예방하는 데 중점을 둔다. 구는 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)과 안심벨을 확충하고 소방안전시설과 마을 안내시설물을 설치해 위급 상황이 발생하더라도 신속 대응이 가능한 환경을 만든다.

정문헌 구청장은 “안심골목길 조성사업으로 주민들이 일상에서 안전을 체감할 수 있는 환경을 만들고, 역사도심 주거지의 가치를 미래 세대까지 전달하겠다”고 밝혔다.