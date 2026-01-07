중개수수료·PB 개발·정산 지연까지 전방위 비판 개인정보 유출 사과·재발 방지책도 촉구

[헤럴드경제=박연수 기자] “쿠팡은 시장 지배력 남용과 입점 업체에 대한 모든 형태의 갑질을 즉각 중단하라!”

7일 오후 2시 서울 영등포구 국회의사당 본청 앞에서 ‘자영업 말살하는 쿠팡 규탄 대회’가 열렸다. 현장에는 더불어민주당 을지로위원회 위원들과 한국외식업중앙회, 한국자동차전문정비사업조합연합회, 한국마트협회, 한국중소상인자영업자총엽합회 등 1000여명이 모였다.

이들은 쿠팡이 압도적인 시장 지배력을 남용해 자영업자들을 수익 창출 도구로 전락시켰다며 과도한 중개수수료, 입점업체 데이터를 활용한 PB(자체 브랜드) 개발 등을 비판했다. 개인정보 유출 사고 후 미온적인 태도를 유지하는 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 사과와 재발 방지책 마련도 촉구했다.

방기홍 한국중소상인자영업자총엽합회 회장은 “코로나19 팬데믹 당시, 쿠팡은 자영업자들에게 ‘새로운 판로’와 ‘성장의 기회’가 될 것임을 약속했다”면서 “거대 플랫폼으로 성장한 지금의 쿠팡에 자영업자는 오직 자신들의 수익 창출을 위한 도구로 전락했다”고 말했다.

이어 “쿠팡은 음식배달앱 쿠팡이츠를 통해 입점 업체에 과도한 비용을 전가하며 외식업의 수익성을 악화시키고 있다”며 “또 로켓배송을 앞세워 자사 제품 밀어주기에 집중해, 입점 업체들은 플랫폼 주인인 쿠팡의 제품들과 불평등한 경쟁을 강요받고 있다”고 지적했다.

긴 정산주기와 고리대금 대출 구조도 강력히 비판했다. 그는 “쿠팡은 최장 90일에 달하는 복잡하고 느린 정산 시스템을 고수하고 있다”며 “긴 정산 지연으로 ‘이자 놀이’를 하며 유동성을 확보하고 있다”고 했다.

아울러 “쿠팡은 도소매업, 서비스업, 자동차 정비업 등 자영업과 골목상권의 모든 분야에 걸쳐 문어발식 확장을 계속하며 피해를 양산하고 있다”며 쿠팡이 골목상권과 유통 시장 생태계를 파괴하고 있다고 꼬집었다.

이날 현장에 참석한 민병덕 더불어민주당 을지로위원회 위원장은 “시장 질서를 어지럽히는 쿠팡의 영업행위를 과감히 바로잡겠다”며 “김범석 의장은 뒤로 숨는 행태를 멈추고 석고대죄하고 책임있는 대책을 제시하라”고 했다.