[헤럴드경제=김보영 기자] 강원도가 레고랜드 테마파크 사업에 수천억원의 예산을 투입했지만, 개장 이후 3년 넘도록 단 한 푼의 수익도 거두지 못한 것으로 나타났다.

6일 강원도가 도의회에 제출한 자료에 따르면, 2022년 5월 춘천시 하중도에 문을 연 레고랜드 테마파크는 현재까지 ‘임시 사용 승인’ 상태로 운영되고 있다. 준공 승인 조건인 선사유적박물관과 유적공원, 생활숙박시설 등 주변 부지 개발이 이뤄지지 않았기 때문이다.

서류상 완전 준공이 되지 않으면 테마파크 운영 주체인 영국 멀린엔터테인먼트그룹과의 협약에 따라 임대료를 받을 수 없다. 이로 인해 준공 조건을 충족하지 못한 상태가 이어지면서, 도가 출자한 특수목적법인(SPC)인 강원중도개발공사(GJC)는 레고랜드 테마파크에서 단 1원의 수익도 올리지 못하고 있다.

강원도는 레고랜드 사업에 총 6600억원이 넘는 자금을 투입했다. 국·도·시비를 포함해 2099억원을 들여 춘천역과 하중도를 잇는 춘천대교와 수변생태공원 등을 조성했고, GJC는 4542억원을 부담해 테마파크 건설을 맡았다. 여기에 강원도개발공사는 116억원을 투입해 임시 주차장을 포함한 4000대 규모의 주차장까지 조성했다.

막대한 재정 투입에도 불구하고 강원도가 기대할 수 있는 직접 수익은 최대 연 14억5000만원에 그칠 것으로 분석됐다. GJC가 받을 수 있는 테마파크 임대료 수입 최대치 1억8000만원과 강원도개발공사가 확보하는 주차장 임대료 12억7000만원이 전부이기 때문이다.

특히 GJC는 협약에 따라 연 매출이 400억원을 넘어야 임대수익의 3%를 배당금으로 받을 수 있다. 그러나 레고랜드 매출은 개장 첫해인 2022년 622억원에서 2023년 494억원, 2024년에는 380억원으로 쪼그라들었다. 같은 기간 영업손실도 60억원에서 200억원으로 늘어난 뒤 2024년 197억원을 기록했다.

당초 강원도는 연간 200만명 이상의 관광객 유치와 6000억원이 넘는 경제 효과를 기대했지만, 실제 방문객 수는 2023년 65만명, 2024년 49만명에 그치며 사업 부진이 이어지고 있다. 여기에 계약 해지 소송 패소와 부지 매각 계약 해지 요청이 잇따르면서 강원중도개발공사의 부채는 지난해 말 기준 3052억원까지 불어났다.

공사 측은 서면대교 착공과 수도권 광역급행철도(GTX-B) 춘천 연장 등 향후 개발 호재를 앞세워 생활형 숙박시설과 상가 홍보에 나서겠다며 조금 더 지켜봐 달라는 입장이다. 강원도는 금융 부채 해소를 위한 구조 개선 작업에 착수했으며, 2028년을 목표로 사업 정상화를 추진하고 있다고 밝혔다.