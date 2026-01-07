2016년 글로벌 서비스 확대 · 韓 시장 진출
2018년 첫 오리지널 콘텐츠, 이듬해 첫 시리즈 ‘킹덤’
‘글로벌 인기’ K-콘텐츠의 성장과 함께한 10년
[헤럴드경제=손미정 기자] 지난 2016년 1월 6일. 넷플릭스는 자사의 스트리밍 서비스를 130개 이상의 국가에 동시에 론칭했다. 한국도 그 중 하나였다. 그리고 꼭 10년이 지났다. 넷플릭스는 전 세계 190여 개국에 서비스를 제공하는 거대 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼이 됐다. 오늘날 우리는 넷플릭스가 주도하는 ‘OTT의 시대’를 살아가고 있다.
독창적인 스토리텔링과 과감한 연출이 돋보이는 웰메이드 작품들이 지난 10년을 풍성하게 채웠다. 그 안에는 ‘킹덤’이 있었고, ‘오징어 게임’이 있었으며, ‘더 글로리’와 ‘폭싹 속았수다’도 있었다. 넷플릭스라는 배를 탄 K-콘텐츠는 거침없이 글로벌 시장을 누비기 시작했다.
반응은 기대를 뛰어넘었다. 2019년 ‘킹덤’ 시즌 1은 ‘K-좀비’ 열풍을 일으켰고, ‘오징어 게임’(2021)은 비영어권 최초이자 역대 시청 시간 1위라는 전무후무한 기록을 세웠다. 그리고 2026년, K-콘텐츠는 전세계 트렌드의 중심에 서 있다.
넷플릭스 코리아는 글로벌 스탠다드로 자리 잡은 K-콘텐츠 기록을 담은 ‘10가지 재미있는 키워드’를 공식 뉴스룸을 통해 공개, 한국과 함께한 지난 10년을 되짚었다.
넷플릭스의 첫 한국 오리지널 콘텐츠는 지난 2018년 3월 스탠드업 코미디인 ‘유병재: 블랙코미디’ 였다. 그리고 이듬해 첫 오리지널 시리즈가 나온다. 바로 ‘킹덤’이다.
이후 2021년 7월 한국 콘텐츠는 처음으로 글로벌 톱(Top) 10 순위에 진입한다. ‘제8일의 밤’과 ‘킹덤: 아신전’이 그 주인공이었다. 특히 ‘킹덤: 아신전’은 프랑스, 스페인, 캐나다, 멕시코 등 58개국에서 한국 콘텐츠 중 최초로 Top 10에 오르는 기염을 토했다.
2021년 6월 글로벌 Top 10 집계가 시작된 이후, 불과 5년 만에 총 210편 이상의 한국 작품이 순위에 이름을 올렸다. 이 중 가장 오랫동안 글로벌 Top 10을 차지한 작품은 32주 연속 랭크된 ‘오징어 게임’이었다.
여기에 일본에서는 tvN ‘사랑의 불시착’이 72주 연속 Top 10을 지켰고, 볼리비아에서는 KBS ‘꽃보다 남자’가 49주 연속, 파키스탄에서는 tvN ‘빈센조’가 45주 연속 국가별 Top 10에 진입했다.
더불어 넷플릭스 글로벌 회원들이 가장 많이 찜하고, 또 알림 받기를 설정해 둔 한국 작품 Top 5는 ‘오징어 게임’과 ‘더 글로리’, tvN ‘슬기로운 의사생활’, ‘스위트홈’, ‘폭싹 속았수다’로 조사됐다.
이처럼 K-콘텐츠가 글로벌 시장에서 큰 사랑을 받을 수 있었던 배경에는 ‘콘텐츠 현지화’를 위한 넷플릭스 측의 노력이 있었다. 대표적인 것이 자막과 더빙이다.
가령 지난해 2025년 공개된 ‘오징어게임’ 시즌 3는 제작 과정에서 자막 37개 언어, 더빙은 24개 언어로 전 세계 공개됐다. 여기에 화면해설은 19개 언어, 청각장애인용 자막도 15개 언어로 제작됐다.
넷플릭스는 “‘훌륭한 이야기는 어디에서나 만들어질 수 있고 어디서든 사랑받을 수 있다’는 믿음으로 한국 콘텐츠를 해외로, 또 해외 콘텐츠를 한국어로 현지화하고 있다”며 “한국 작품이 해외에서 사랑받고, 해외의 다양한 작품들이 한국에서 선보여질 수 있도록 수많은 현지 파트너들과 함께하고 있다”고 설명했다.
