업계최고 적립 ‘쓱세븐클럽’ 론칭 장보기 전문 플랫폼으로 입지 강화

SSG닷컴이 새 멤버십으로 탈팡(쿠팡 회원탈퇴)족 잡기에 나선다. 월 구독료 2900원에 장보기 결제금액의 7%를 고정 적립해주는 ‘쓱세븐클럽’(사진)으로 장보기 전문 플랫폼 입지를 강화한다는 목표다.

7일 오후부터 가입을 받는 쓱세븐클럽의 핵심 혜택은 업계 최고 수준 고정 적립률이다. 원하는 일시에 배송되는 ‘쓱배송(주간·새벽·트레이더스)’ 상품 구매 시 결제액의 7%를 장 볼 때마다 SSG머니로 적립해준다.

쓱배송은 이마트 점포에서 상품을 검수·출고하는 구조로, 대형마트 품질과 전국 당일 배송을 동시에 구현했다.

쓱배송 무료배송 기준 4만원만 채워 장을 봐도 월 이용료와 맞먹는 2800원을 돌려받는다. 쓱배송으로 7만원어치를 구매하면 커피 한 잔 값인 4900원을 받게 된다. 월 적립 한도는 5만원으로, 결제액 기준 약 70만원까지 타사 대비 최대 2배 이상 적립 받을 수 있다.

적립된 SSG머니는 쓱닷컴은 물론, 이마트·이마트24·스타벅스·신세계백화점 등 신세계그룹 쇼핑처에서 간편결제 서비스 SSG페이를 통해 현금처럼 사용할 수 있다.

쓱세븐클럽 회원에게는 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 구매 시 사용 가능한 7% 쿠폰 2장, 5% 쿠폰 2장을 매달 지급한다. 명품, 패션, 뷰티, 리빙 등 다양한 상품군에 적용할 수 있다. 특히 신세계백화점몰 상품은 무료 반품 혜택까지 누릴 수 있다.

오는 3월엔 국내 대표 OTT ‘티빙(TVING)’ 옵션형 모델을 도입한다. 부담 없는 추가 비용으로 차별화된 K-콘텐츠와 프로야구, 프로농구 등 생생한 스포츠 중계, 인기 방송 VOD까지 폭넓게 즐길 수 있다.

SSG닷컴은 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 반사이익을 보고 있다. 지난 12월 쓱배송 첫 주문 회원 수는 직전 달 대비 30% 증가했고, 전체 주문 건수도 15% 늘어났다. 강승연 기자