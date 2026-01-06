휴머노이드 AI 경쟁력 강화 ‘현대차’ 로봇 하드웨어 - ‘구글’ AI 파운데이션 모델 결합 엔비디아 협업 잇는 글로벌 강화 일환 “차별화된 휴머노이드 기술을 개발 속도”

[헤럴드경제(라스베이거스)=정경수 기자] 현대자동차그룹이 휴머노이드 로봇 기술 경쟁력 강화를 위해 글로벌 인공지능(AI) 협업 전선을 넓히고 있다.

현대차그룹 계열사 보스턴다이나믹스는 미래 휴머노이드 기술 개발을 가속화하기 위해 구글 딥마인드와 전략적 파트너십을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협력은 보스턴다이나믹스가 보유한 세계 최고 수준의 로봇 하드웨어 기술에 구글 딥마인드의 로봇 AI 파운데이션 모델을 결합해, 차별화된 휴머노이드 기술을 개발하는 데 초점이 맞춰졌다. 이를 통해 로봇의 인지·추론·학습 능력을 고도화하고, 복잡한 작업 환경에서도 안전하고 효율적으로 작동하는 휴머노이드 구현하겠다는 구상이다.

보스턴다이나믹스는 로보틱스 분야의 선구자로, 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 비롯해 산업·물류 현장에서 활용 가능한 로봇 기술력을 축적해 왔다.

구글 딥마인드는 세계적인 연구를 선도하는 전문조직으로 대규모 멀티모달(텍스트·음성·이미지 등 서로 다른 정보 유형을 통합해 기계와 상호작용하는 방식) 생성형 AI 모델 ‘제미나이’를 기반으로 로봇 AI 파운데이션 모델 ‘제미나이 로보틱스’를 고도화하며, 로봇이 형태나 크기에 관계없이 인식하고 추론하며 인간과 자연스럽게 상호작용할 수 있는 기술을 발전시키고 있다.

양사는 최첨단 로봇 기술과 로봇 AI의 융합을 통해 새로운 로보틱스 연구 패러다임을 제시하고, 휴머노이드의 실질적 상용화를 앞당긴다는 계획이다. 특히 복잡한 로봇 제어를 위한 AI 모델 연구를 공동으로 추진해, 산업 현장과 일상 환경 모두에서 활용 가능한 휴머노이드 도입을 적극 검토한다.

잭 재코우스키 보스턴다이나믹스 아틀라스 개발 총괄은 “로봇과 AI의 융합은 단순한 기술 진보를 넘어 인간의 삶을 더욱 안전하고 풍요롭게 만드는 혁신”이라며 “구글 딥마인드와의 협력은 미래 산업 패러다임을 새롭게 정의하는 중요한 발걸음이 될 것”이라고 말했다.

캐롤리나 파라다 구글 딥마인드 로보틱스 총괄은 “보스턴다이나믹스와 협력해 새로운 아틀라스를 기반으로 혁신 가능성을 모색하게 돼 기쁘다”며 “로봇의 영향력 확대와 안전하고 효율적인 도입을 위해 AI 모델 개발을 지속할 것”이라고 밝혔다.

이번 딥마인드 협력은 현대차그룹이 추진 중인 글로벌 AI 동맹 강화 전략의 연장선에 있다. 현대차그룹은 지난해부터 엔비디아(N와 전략적 파트너십을 구축하고, AI 인프라와 시뮬레이션 플랫폼을 활용해 피지컬 AI 기술 개발을 가속하고 있다. 최근에는 과학기술정보통신부와 엔비디아와 함께 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하는 등 협업 범위를 확장하고 있다.

현대차그룹은 보스턴다이나믹스–구글 딥마인드 협력과 엔비디아와의 파트너십을 축으로, 로봇 하드웨어부터 AI 플랫폼까지 아우르는 글로벌 피지컬 AI 생태계를 구축하고 휴머노이드 로봇 상용화를 본격화한다는 전략이다.