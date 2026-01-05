불법조업 문제에 “서해 조업 질서 개선 당부” ‘한반도 평화·안정 양국 공동이익’ 인식 확인

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 5일 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 계기로 한중 양국은 한중 상무장관 회의를 정례화하고 디지털 기술 협력을 확대하는 등 15건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “이 대통령은 오늘 시 주석과 공식환영식, 정상회담, MOU 서명식, 국빈만찬으로 이어지는 국빈 방중 공식 일정을 함께했다”면서 이같이 전했다.

이날 이 대통령 내외가 오후 4시 30분경 인민대회당에 도착하자 시 주석 내외는 이 대통령 내외를 맞이했고, 양국 정상은 중국 의장대를 사열한 후 환담을 나누면서 정상회담장으로 이동했다.

양국 정상은 1시간 30분 동안 대화를 나눴다. 강 대변인은 “4시 47분에 시작한 정상회담은 예정시간보다 30분을 초과해 90분간 진행됐다”면서 “정상회담에서 이 대통령과 시 주석은 한중관계의 다양한 현안에 대해 심도 있는 대화를 나눴다”고 분위기를 전했다.

정상회담 직후에는 양국 정부부처·기관 간 MOU 14건 및 ‘중국 청대 석사자상 한 쌍 기증 증서’에 대한 서명식이 진행됐다.

강 대변인은 “이번 정상회담에서는 양측 모두가 수용가능한 분야에서부터 점진적·단계적으로 문화·콘텐츠 교류를 확대해 나가자는 공감대 하에서 세부 사항에 대한 협의를 진전시켜 나가기로 했다”고 설명했다.

그는 또한 “아울러 양국 정상은 한중관계의 안정적이고 장기적인 발전을 위해선 서해를 ‘평화롭고 공영하는 바다’로 만들어가는 것이 중요하다는 데 인식을 같이하고, 서해 구조물 문제에 대해서도 건설적 협의를 이어나가기로 했다”고 설명했다.

특히 강 대변인은 이 대통령이 지적했던 서해 불법 조업 문제와 관련해 “중국측에 어민 계도 및 단속 강화 등 서해 조업 질서 개선을 당부했고, 앞으로도 관련 소통을 지속해 나갈 예정”이라고 했다.

한반도 평화에 대한 중국의 건설적 역할 당부도 이어졌다. 강 대변인은 “또한 이번 정상회담에서 한반도 평화·안정이 한중 양국의 공동 이익이라는 인식을 재확인하고, 이를 위한 중국의 건설적 역할 수행 의지를 확인했다”고 했다.

이날 정상회담시 체결한 주요 MOU(양해각서)는 총 14건이다. 강 대변인은 “한중 상무장관 회의를 정례화하는 ‘상무 협력 대화 신설에 관한 MOU’와 산업단지간 투자를 활성화하고 산업·공급망 협력을 공고화하기 위한 ‘산업단지 협력 강화 MOU’를 체결했다”고 했다.

이어 양국은 한중간 중소기업 분야 협력을 벤처·스타트업 분야로 확대해 혁신 생태계 협력을 강화하기 위한 ‘중소기업과 혁신 분야 협력 MOU’를 체결했다. 또한 한중간 디지털 경제 분야 협력을 강화하는 ‘디지털 기술 협력 MOU’와 환경협력의 범위를 대기분야 중심에서 기후변화 등으로 확대하는 ‘환경 및 기후협력에 관한 MOU’, 그리고 양국이 저출산·고령화라는 공동의 도전에 대응하기 위한 ‘아동 권리보장 및 복지증진 협력 관련 MOU’를 맺었다.

추가로 우리나라의 자연산 수산물 수출 범위를 확대하는 ‘야생(자연산) 수산물 수출입 위생 관련 MOU’와 한국 식품기업의 신속한 중국 진출을 지원하는 ‘식품안전협력에 관한 MOU’를 체결했다.

이어서 지식재산 보호를 강화하고 중국 진출 우리기업의 경쟁력을 제고하기 위한 ‘지식재산 분야의 심화 협력에 관한 MOU’와 ‘국경에서의 지식재산권 보호를 위한 상호 협력 MOU’도 체결했다.

끝으로 강 대변인은 “이번에 중국에 기증하기로 한 ‘석사자상 한 쌍’은 우리 문화재 보호를 위해 힘썼던 간송 전형필 선생이 1930년대 일본에서 구입한 중국 유물”이라며 “중국의 유물이니 언젠가 고향에 보내주는 것이 좋겠다는 간송 선생의 뜻에 따라 간송미술관이 2016년부터 중국 기증을 추진해오다 여러 어려움으로 중단한 것을, 이번 한중 정상회담을 계기로 국립중앙박물관이 중국 국가문물국과 기증 협약을 체결하게 됐다”고 말했다.

이를 두고 강 대변인은 “중국에서 석사자상은 전통적으로 액운을 막고 재부를 가져오는 것으로 알려져 있으며, 보통 주택의 정문이나 분묘 앞에 배치됐다. 겨울인 만큼 오는 4월~5월 즈음에 중국 측에 전달될 예정”이라며 “시 주석은 MOU 협약식을 마치고 간송미술관 측이 제공한 석사자상이 일본에서 가져온 것임을 다시 확인하며, 대통령과 이야기를 나눴다. 이번 석사자상 기증이 한중 양 국민 간 우호정서를 증진하는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 평가했다.