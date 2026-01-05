무형문화재 제작한 금박 용문 액자도 건네 여사에겐 ‘탐화 노리개·뷰티 디바이스’ 등 선물

[헤럴드경제(베이징)=문혜현 기자] 중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 5일 시진핑 주석에게 ‘기린도’를 선물했다고 청와대가 밝혔다.

이 대통령은 이날 취임 후 두번째 한중 정상회담을 기념해 시 주석에게 선물 꾸러미를 전달했다. 먼저 대한민국 민화전통 문화재 제2호인 엄재권 화가가 그린 이 작품은 19세기 후반 그려진 ‘기린도’를 재현한 작품으로 기린, 천도복숭아, 모란을 한폭에 담은 길상화다.

기린과 나무를 사선으로 배치해 생동감 있게 구성했으며, 화려한 색채를 사용해 섬세히 묘사하고 있다.

청와대는 해당 그림과 관련해 “상상의 동물로 수컷을 기(麒), 암컷을 린(麟)이라고 일컫는다”면서 “다른 생명을 해치지 않는 어진 동물로, 성인의 출현·태평성대의 징조·자손번창을 상징한다”고 설명했다. 해당 작품에 표현된 네 마리의 기린 가족은 자손 번창 기원을 의미한다.

또한 작품 속 천도복숭아는 장수·불로를 상징한다. 함께 그려진 모란꽃은 ‘목단’이라고도 불리우는데, ‘꽃 중 왕’으로 부귀와 영화의 의미를 담고 있다고 청와대는 설명했다.

이 대통령은 시 주석에게 건네는 두번째 선물로 국가무형문화재 금박장인 김기호 작가의 금박 용문 액자를 선정했다. 왕실 문양의 상징인 ‘용보 문양’을 모티브로 중앙에 용을 배치하고, 주변에 국화당초 및 운문, 액자 테두리에 덩굴무늬를 장식한 전통 금박 용문 액자다. 청와대는 “용은 왕실과 위엄, 국화당초는 장수·번영, 운문은 길운·신성함, 덩굴은 번영을 상징한다”면서 “붉은색은 권위와 경사, 금색은 부와 번영을 상징한다”고 했다.

이어 이 대통령은 펑리위안 여사를 위한 선물도 준비했다. 칠보 명인인 이수경 작가가 제작한 탐화 노리개로, 꽃을 찾아 날갯짓하는 나비의 모습을 생동감 있게 담은 작품으로 섬세한 칠보기법과 화사한 색채가 특징이다. 각 위치별로 살펴보면 나비는 전통적으로 봄을 상징하며, 입춘대길과 소원 성취의 마음을 표현했다. 꽃과 진주는 번영과 부귀를 상징한다. 여기에 순금·순은·순동 소재 위에 유약을 올린 후 구워내는 신라시대부터 전해오는 우리 전통 공예인 칠보 공예가 더해졌다.

‘K-뷰티’ 홍보도 빼놓지 않았다. 이 대통령은 패션, 미용, 뷰티에 관심이 많은 펑리위안 여사의 선호를 반영해 얼굴 리프팅, 탄력‧주름 개선, 모공 관리에 도움을 주는 핸디형 뷰티 디바이스를 준비했다. 청와대는 “2025년 국빈 방한 계기 펑 여사에게 선물한 화장품에 이어 뷰티 디바이스를 추가 선물해 ‘K-뷰티’의 우수성을 전하고자 했다”고 했다. 펑 여사는 지난 2014년 방한 당시에도 토니모리의 진동클렌저를 구입한 사실이 알려진 후 해당 제품이 중국 관광객에게 인기를 끌기도 했다.

마지막으로 중국 청대 석사자상 사진첩이 준비됐다. 석자상은 청대 초기에 제작돼 간송미술관이 보관하던 석사자상 한 쌍으로, 앞서 이번 한중 정상회담을 계기로 국립중앙박물관이 중국 국가문물국과 기증 협약을 체결하기도 했다.

이에 대한 답례로 중국 측은 가수였던 펑 여사가 직접 부른 노래가 담긴 CD를 준비했다고 한다. 펑 여사의 서명이 적혀 있는 것으로, 이 대통령 부인 김혜경 여사는 한중 정상회담 계기 열린 여사 간 차담회에서 펑 여사를 향해 “오래전부터 팬이었다”며 반가움을 전하기도 했다.