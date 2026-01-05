[헤럴드경제=고재우 기자] 가입자 줄이탈에 직면한 KT가 통신 점유율 유지를 위해 안간힘이다. 아이폰·갤럭시 S25 계열 공통지원금에 이어 판매장려금을 잇달아 올리면서, 일부에서는 지원금만 100만원을 훌쩍 넘는 사례도 나타났다.

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법(단통법) 폐지에도 잠잠하던 통신 시장이 KT 위약금 면제를 계기로 달아오르는 형국이다.

5일 업계에 따르면 KT는 아이폰 17 및 갤럭시 S25 계열 주요 단말에 대한 공통지원금 10만원(총 60만원), 번호이동 고객 유치를 위한 판매장려금 5만~15만원 등 통신 점유율 유지를 위한 노력에 한창이다. 지난해 12월 31일부터 위약금 면제가 시작되면서 가입자 이탈이 가시화된 탓이다.

이에 따라 일부 판매점의 경우 갤럭시 S25 판매장려금을 포함한 추가지원금이 100만원을 훌쩍 넘는 경우도 있는 것으로 전해졌다.

실제로 KT 망에서 이탈한 가입자는 ▷지난해 12월 31일 1만142건(SK텔레콤 5784건·LG유플러스 1880건·알뜰폰 2478건 이동) ▷올해 1월 2일 2만1492건(SKT 1만2936건·LGU+ 5592건·MVNO 2964건) ▷1월 3일 2만1027명(SKT 1만3616건·LGU+5467건·MVNO 1994건) 등으로 집계됐다. 누적으로는 5만2661건이다.

지난 2일부터 KT 이탈 가입자가 ‘일 2만건’을 넘었다는 점은 긴장할 만한 수치다. 통신 3사 번호이동 규모가 하루 평균 1만5000건임을 고려하면, KT 위약금 면제가 크게 작용했다는 게 업계 분석이다.

더욱이 하루 평균 2만명이 KT를 이탈한다고 가정했을 때, 위약금 면제가 적용되는 이달 13일까지 20만명에 육박하는 가입자가 이탈할 가능성도 배제할 수 없다. SKT가 위약금을 면제했던 지난해 7월 5일부터 14일까지, 이탈 건수는 16만6441건이었다.

업계에서는 지난해 7월 22일 단통법 폐지에도 잠잠했던 통신 3사 점유율 경쟁이 KT 위약금 면제를 계기로 가열될 것으로 전망한다. 특히 위약금 면제가 이어지는 이달 13일까지 통신 3사 출혈 경쟁은 불가피할 전망이다.

이와 관련 KT를 제외한 통신사들은 과잉 마케팅 금지 가이드 등을 대리점에 하달하기도 했다. 일부 대리점에서는 위약금 관련 현수막을 게시했다 철거하는 촌극까지 벌어졌다.

업계 관계자는 “번호이동 시장이 한동안 잠잠했는데, KT의 위약금 면제를 계기로 통신사들의 지원금 경쟁이 격화되고 있다”며 “KT의 위약금 면제가 종료되는 이달 13일까지는 이러한 흐름이 지속될 가능성이 크다”고 말했다.

한편 과학기술정보통신부가 공개한 ‘2025년 10월 유·무선통신서비스 가입 현황 및 무선데이터 트래픽 통계’에 따르면 통신 3사 점유율은 SKT 38.9%(지난해 10월 기준), KT 23.7%, LG유플러스 19.5%, 알뜰폰 17.9% 등으로 집계됐다.