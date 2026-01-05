윤 장관, 5일 故 이승철 경정 빈소 조문

[헤럴드경제=이용경 기자] 윤호중 행정안전부 장관이 5일 고속도로에서 발생한 교통사고를 조사하던 중 졸음운전 차량에 치여 순직한 고(故) 이승철 경정(55)을 조문했다.

행정안전부에 따르면 윤 장관은 이날 낮 12시께 이 경정의 빈소가 마련된 전북 전주시민장례문화원을 찾아 조문하고 고인의 유가족을 위로했다. 아울러 고인의 공적을 기려 녹조근정훈장을 선(先)추서했다.

경찰 등에 따르면 전북경찰청 고속도로순찰대 제12지구대 소속이던 이 경정은 지난 4일 오전 1시23분께 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 부근에서 발생한 교통사고를 수습하던 중 현장을 덮친 졸음운전 SUV 차량에 치여 순직했다. 이날 사고로 이 경정을 포함한 2명이 숨지고 9명이 크게 다쳤다.

경찰은 SUV 차량 운전자 A(38)씨를 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 입건하고 구속영장을 신청한 상태다. 그는 경찰 조사에서 “졸음운전을 했다”는 취지로 진술했다고 한다.

이 경정의 영결식은 6일 오전 9시 전북경찰청에서 전북경찰청장 장으로 거행될 예정이다.