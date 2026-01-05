경기남부경찰 협박 글 작성자 조사했으나

명의도용 피해 주장, 10대 A군 범인 지목

지난해 12월 15일 경기 성남시 분당구 카카오 판교아지트 건물에 폭파 협박이 있었다는 사측의 신고가 접수돼 경찰과 군이 수색에 나섰다. 카카오는 만일의 상황에 대비해 전 직원을 재택근무로 전환토록 했다. 사진은 수색작업이 진행 중인 카카오 판교아지트. [연합]
[헤럴드경제=한지숙 기자] 카카오 본사와 삼성전자 등 주요 기업에 폭발물을 설치했다고 협박글을 게재한 것으로 의심되는 10대 용의자가 경찰 수사를 받고 있다.

이 용의자는 협박 글 안에 게시자로 적힌 10대들이 모두 명의도용 피해를 입었다고 주장하며 지목한 이다.

경기남부경찰청은 5일 정례간담회를 통해 “이 사건 글 게시자는 대통령 사칭 사례를 제외한 3명이고, 관련 진술을 통해 확인한 1명까지 총 4명을 수사 중”이라고 밝혔다.

경찰은 명의도용 피해를 주장하는 10대 3명을 조사를 벌였다. 이들은 지난해 12월 15일부터 23일까지카카오 CS센터(고객센터) 게시판 등 카카오, 네이버, 분당KT, 삼성전자 등을 상대로 한 협박글 11건에 등장했다. 해당 글에선 자신을 각각 대구 모 고교 자퇴생, 광주 모 중학교 재학생, 이름만 ○○○이라고 적었고, “폭발물을 설치했다”고 협박했다.

이들은 하나 같이 명의도용 피해를 봤다고 주장하며, 사이버 상에서 관계를 맺어온 또 다른 10대 A군을 용의자로 지목한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “11차례의 범행이 모두 유사성이 있다고 보고 수사 중”이라며 “명의도용 피해를 주장하는 사람과 A군 사이에 연관성은 어느 정도 있다고 보이는데, 자세한 내용은 말해줄 수 없다”고 했다.

카카오를 상대로 한 협박 글은 지난해 12월 23일을 끝으로 올라오지 않았다. 카카오가 이 사건을 계기로 가상사설망(VPN) 등을 통해 해외 IP로 접속해 글을 쓰는 것을 차단한 데 따른 영향으로 보인다.

경찰은 IP추적을 위해 역IP추적 영장을 발부받아 관련 기업에 회신을 기다리고 있다. IP추적 결과 스웨덴, 스위스, 폴란드, 불가리아, 독일, 이탈리아, 캐나다 등 해외에서 사용된 것으로 확인됐다.


