경기남부경찰 협박 글 작성자 조사했으나 명의도용 피해 주장, 10대 A군 범인 지목

[헤럴드경제=한지숙 기자] 카카오 본사와 삼성전자 등 주요 기업에 폭발물을 설치했다고 협박글을 게재한 것으로 의심되는 10대 용의자가 경찰 수사를 받고 있다.

이 용의자는 협박 글 안에 게시자로 적힌 10대들이 모두 명의도용 피해를 입었다고 주장하며 지목한 이다.

경기남부경찰청은 5일 정례간담회를 통해 “이 사건 글 게시자는 대통령 사칭 사례를 제외한 3명이고, 관련 진술을 통해 확인한 1명까지 총 4명을 수사 중”이라고 밝혔다.

경찰은 명의도용 피해를 주장하는 10대 3명을 조사를 벌였다. 이들은 지난해 12월 15일부터 23일까지카카오 CS센터(고객센터) 게시판 등 카카오, 네이버, 분당KT, 삼성전자 등을 상대로 한 협박글 11건에 등장했다. 해당 글에선 자신을 각각 대구 모 고교 자퇴생, 광주 모 중학교 재학생, 이름만 ○○○이라고 적었고, “폭발물을 설치했다”고 협박했다.

이들은 하나 같이 명의도용 피해를 봤다고 주장하며, 사이버 상에서 관계를 맺어온 또 다른 10대 A군을 용의자로 지목한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “11차례의 범행이 모두 유사성이 있다고 보고 수사 중”이라며 “명의도용 피해를 주장하는 사람과 A군 사이에 연관성은 어느 정도 있다고 보이는데, 자세한 내용은 말해줄 수 없다”고 했다.

카카오를 상대로 한 협박 글은 지난해 12월 23일을 끝으로 올라오지 않았다. 카카오가 이 사건을 계기로 가상사설망(VPN) 등을 통해 해외 IP로 접속해 글을 쓰는 것을 차단한 데 따른 영향으로 보인다.

경찰은 IP추적을 위해 역IP추적 영장을 발부받아 관련 기업에 회신을 기다리고 있다. IP추적 결과 스웨덴, 스위스, 폴란드, 불가리아, 독일, 이탈리아, 캐나다 등 해외에서 사용된 것으로 확인됐다.