제조·건설 등 고위험 업종 우선…1월 6~30일 협·단체 신청 접수 정부 80% 지원, 협·단체 20% 매칭…공동안전관리자 200명 규모

[헤럴드경제=김용훈 기자] 소규모 사업장의 산업재해를 줄이기 위해 정부가 공동안전관리자 채용을 지원하는 사업을 올해도 이어간다.

고용노동부와 한국산업안전보건공단은 1월 6일부터 ‘협·단체 공동안전관리 지원사업’에 참여할 사업주 단체를 모집한다고 5일 밝혔다. 이 사업은 지역·업종별 협회나 조합 등이 공동안전관리자를 직접 채용해 50인 미만 소규모 사업장을 대상으로 안전관리체계 구축을 지원하는 방식이다.

정부는 공동안전관리자 1인당 월 운영비의 80%를 지원하며, 지원 한도는 최대 월 271만원이다. 나머지 20%는 협·단체가 부담한다. 지원 기간은 최대 12개월이며, 올해 지원 규모는 총 200명이다.

특히 올해는 재해 위험이 높은 제조업·건설업 등 고위험 업종과 산업단지 내 사업장을 지원하는 협·단체를 우선 선정할 계획이다. 공동안전관리자 운영비 지원 한도도 지난해 월 250만원에서 올해 271만원으로 인상된다.

지난해에는 117개 협·단체가 참여해 공동안전관리자를 채용했고, 이들이 4,010개 소규모 사업장을 직접 방문해 위험성 평가와 현장 위험요소 개선을 지원했다. 노동부는 이를 통해 일부 업종에서는 사망사고가 발생하지 않는 성과도 나타났다고 설명했다.

사업 참여를 희망하는 협회·조합·산업단지 관리공단 등 사업주 단체는 1월 6일부터 30일까지 산업안전보건공단 지역 지사를 통해 신청할 수 있다. 자세한 사항은 노동부와 산업안전보건공단 누리집에서 확인 가능하다.

류현철 노동부 산업안전보건본부장은 “소규모 사업장의 산업재해 예방을 위해서는 업종과 현장을 잘 아는 사업주 단체의 역할이 중요하다”며 “공동안전관리자 지원을 통해 현장의 사고 위험을 줄여 나가겠다”고 밝혔다.