산업시설용지 잔여 물량 분양 GB중소기업전용 7필지·지식산업센터 1필지

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 계양구는 한국산업단지공단과 공동으로 추진하는 미라클파크계양(계양산업단지) 산업시설용지 3차 분양을 통해 총 8필지(1만 9709㎡)에 대한 분양을 시작한다고 5일 밝혔다.

이번 분양은 개발제한구역(GB) 내 중소기업을 위한 맞춤형 산업공간인 중소기업전용단지 7필지(1만3746㎡)와 지식산업센터 1필지(5963㎡)로 지난 1~2차 분양에 이은 마지막 산업시설용지 잔여 물량이다.

미라클파크계양 조성공사 준공은 오는 12월로 예정돼 있다. 중소기업전용단지는 조기 공장 신·증설이나 이전 의향이 있는 중소기업에, 지식산업센터 1필지는 첨단․지식정보산업 및 연구개발업을 영위하는 기업에 적합한 입지로 평가된다.

미라클파크계양 분양가는 3.3㎡당 636만원이다. 지난해 진행된 2차 분양에서는 평균 경쟁률 4대 1, 최고 10대 1을 기록했다. 1차 분양에서도 23필지 전량이 조기 완판됐다.

분양 절차는 ▷5일 분양 공고를 시작으로 ▷21일~22일 신청 접수 ▷입주 심의 및 필지 추첨 ▷2월 11~12일 계약 체결 순으로 진행될 예정이다.

중소기업전용단지 7필지는 개발제한구역의 조정을 위한 도시․군관리계획 변경안 수립지침에 따라 개발제한구역 내 2016년 3월 30일 이전 건축허가가 이루어진 중소기업에 한해 분양 신청이 가능하다.

지식산업센터 1필지는 바닥면적의 합계가 건축면적의 300% 이상으로 6개 이상 사업장이 입주할 수 있는 지상 3층 이상의 집합건축물을 설치하고자 하는 자에 한해 신청할 수 있다.

분양과 관련한 자세한 사항은 분양 홈페이지 또는 한국산업단지공단 계양사업단을 통해 안내받을 수 있다.