가정폭력 법률비용 업계 첫 보장 이혼소송 최대 3000만원 지원

한화손해보험이 여성보험 대표 상품 ‘한화 시그니처 여성 건강보험 4.0 무배당’을 출시하며 여성보험 라인업을 강화했다고 5일 밝혔다.

이번 상품의 주요 특징은 사회적 위험 이후 발생할 수 있는 법적·경제적 부담 대응, 난임부터 임신·출산·산후관리까지 아우르는 출산지원 관련 다양한 보장, 여성 고유질환(유방·갑상선·여성생식기질환)을 중심으로 한 통합 치료비 보장으로 요약된다.

먼저 가정폭력·성폭력 등 여성이 직면할 수 있는 위험 이후 발생하는 법적·경제적 부담까지 보장 범위를 넓혔다. 업계 첫 ‘가정폭력 등으로 인한 법률비용’ 담보를 마련해 가정폭력으로 인한 이혼소송 시 심급별 1000만원, 최대 3000만원까지 지원한다. 대한변호사협회와 연계한 ‘Lady 변호사 상담 서비스’도 제공해 전문적 법적 조언을 받을 수 있도록 했다. 성폭력 등 여성 대상 범죄 피해에 대한 보장도 포함했다.

시그니처 여성 건강보험의 핵심 경쟁력인 출산 관련 보장은 임신 단계까지 확장됐다. 검사와 관리에 따른 부담을 고려해 임신 시 첫 회만 50만원을 지급하는 ‘임신지원금’을 도입했다. 난임 치료에 대한 보장 횟수를 확대해 인공수정과 체외수정을 합해 최대 8회까지 지원한다. 체외수정 성공률 개선을 통한 난임 조기 극복을 지원하기 위해 착상확률개선검사(PGT-A) 보장도 새롭게 담았다.

출산 이후에는 출산지원금(첫째 100만원·둘째 300만원·셋째 500만원) 외에도 산후조리원 비용과 입원 중 자녀 돌봄 비용을 추가해 출산 전후 전반을 아우르도록 구성했다.

여성에게 발생 빈도가 높은 유방·갑상선·여성 생식기 질환에 대한 보장도 한층 강화했다. 박성준 기자