국민건강보험공단-세계은행 연구 결과 발표 흡연으로 인한 건강보험 재정적 피해 규모 추정 흡연 의료비 약 80.7%, 50~79세 발생

[헤럴드경제=이태형 기자] 최근 11년간 흡연으로 인한 의료비 부담이 40조원을 넘었다는 연구 결과가 나왔다.

국민건강보험공단 건강보험연구원은 세계은행(WB)과 공동으로 수행한 흡연으로 인한 건강보험 지출 규모 연구 결과를 최근 국제학술지(The Lancet Regional Health - Western Pacific)에 발표했다고 5일 밝혔다.

세계질병부담 연구방법론을 적용해 직·간접 흡연으로 인한 건강보험 의료비 지출 규모를 추정한 결과, 2014년부터 2024년까지 11년간 누적 금액이 약 40조7000억원(298억6000만달러)에 이르는 것으로 나타났다.

2024년 한 해 동안의 흡연 관련 의료비는 약 4조6000억원으로 추정됐고 이 중 약 82.5%는 건강보험 재정에서 부담한 것으로 분석됐다.

직접흡연과 간접흡연 모두 건강보험 재정에 중대한 부담을 주는 것으로 분석됐다. 특히 여성의 흡연 관련 의료비 중 약 48%가 간접흡연에 기인한 것으로 나타나 흡연으로 인한 피해가 흡연자 본인은 물론 주변 비흡연자에게까지 확산하는 것으로 확인됐다.

연령대별로는 흡연 관련 의료비의 약 80.7%가 50~79세에서 발생해 과거의 흡연 노출이 장기간에 걸쳐 건강보험 재정에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

흡연으로 인한 의료비를 질병군별로 보면 암 관련 의료비가 약 14조원(105억2000만달러)으로 전체의 35.2%를 차지했고, 이 중 폐암이 약 7조9000억원(58억달러)으로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다.

폐암 관련 의료비는 2014년 약 4357억원(3억2000만달러)에서 2024년 약 9985억원(7억3000만달러)으로 2배 넘게 급증했다. 이는 장기간의 치료와 고비용 항암치료가 반복되는 질환 특성이 반영된 결과로 풀이된다.

장성인 건강보험연구원장은 “이번 연구는 직·간접 흡연이 장기간 지속해서 건강보험 재정에 상당한 영향을 미쳐왔음을 확인한 연구”라며 “흡연으로 인한 의료비가 폐암 등과 같은 중증질환에 집중되고 있다는 점을 구체적으로 보여준다”고 설명했다.