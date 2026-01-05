전년 동월比 9% 감소…전체 분양은 36%↑ 수도권 분양 1만559가구…서울 4150가구

[헤럴드경제=신혜원 기자] 이달 전국 아파트 일반분양 물량이 전년 동월 대비 약 9% 감소하는 것으로 나타났다. 전체 분양예정 물량은 같은 기간 늘었지만 조합물량 비중이 높은 사업장이 다수 포함되면서 일반분양 물량이 상대적으로 적은 단지가 주를 이룬 영향이다.

5일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 2026년 1월 전국 아파트 총 분양예정 물량은 1만1635가구로 전년 동월(8585가구) 대비 약 36% 증가한다. 반면 일반분양 예정 물량은 4816가구로 전년 동월(5289가구) 대비 약 9% 감소한 것으로 집계됐다.

지역별로 보면 이달 분양예정 물량은 서울·경기·인천 등 수도권에 집중될 것으로 예상된다. 수도권 분양예정 물량은 1만559가구로 서울 4150가구, 경기 3841가구, 인천 2568가구 순으로 계획돼 있다. 반면 지방은 경북·경남 2개 지역에서 2개 단지, 총 1076가구만이 1월 분양을 앞두고 있다.

수도권 주요 분양 단지 서울에서는 더샵신풍역(2030가구), 아크로드서초(1161가구), 드파인연희(959가구)가 1월 분양을 계획하고 있다. 더샵신풍역은 영등포구 신길동 일대에 조성되는 대규모 단지로 신길5동 지역주택조합 사업이며, 일반분양은 332가구로 예정돼 있다. 아크로드서초는 서초구 서초동 신동아아파트 재건축으로 공급되는 단지다. 일반분양은 56가구에 그치지만 분양가상한제 적용 단지인 만큼 서울 지역 예비 청약자들의 관심이 이어질 것으로 예상된다. 드파인연희는 서대문구 연희1구역 재개발 정비사업을 통해 조성되는 단지로 332가구가 분양예정이다.

경기 지역에서는 행신한신더휴(272가구), 안양역센트럴아이파크수자인(853가구), 오남역서희스타힐스여의재3단지(1056가구), 북오산자이리버블시티(1275가구) 등이 분양 예정이다.

인천에서는 포레나더샵인천시청역(2568가구)이 분양을 앞두고 있다. 인천시청역 인근 도심 입지에 공급되는 대규모 단지로, 2026년 1월 분양 예정 물량 가운데 규모가 큰 편에 속한다.

지방에서는 경남 창원 창원자이더스카이(519가구)와 경북 경산 경산대임지구제일풍경채S-1BL (557가구)이 1월 분양을 앞두고 있다.

한편 2026년 분양 계획 물량은 총 25만6000여 가구로 집계됐다. 이 가운데 일반분양으로 공급될 물량은 약 16만5000가구 수준이다. 다만 이번 집계는 연말 기준으로 분양 일정과 사업 계획이 비교적 구체화된 사업장만을 반영한 수치로, 계획을 공식화하지 못한 일부 사업장은 포함되지 않았을 가능성이 있다. 향후 사업 추진 과정에서 추가 물량이 반영될 여지가 있고, 시장 여건에 따라 일부 사업은 분양 일정이 조정되거나 지연되면서 전체 분양 규모가 변동될 가능성도 함께 존재한다.

김은선 직방 빅데이터랩장은 “수도권과 대형 건설사 중심의 분양이 상대적으로 먼저 이어질 것으로 보이며, 지방 역시 입지와 수요 여건에 따라 순차적으로 분양이 진행될 것으로 전망된다”며 “수요자들은 분양 시점과 분양가 수준이 자신의 자금 여건에 맞는지, 대출 여건을 고려했을 때 실제 감당 가능한 수준인지를 면밀하게 점검할 필요가 있다”고 말했다.