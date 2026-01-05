3,800명·5만 건 발화 로그 분석… 발화량·문장 완성도 모두 개선

[헤럴드경제=홍석희 기자] 비상교육은 자사의 AI 기반 한국어 말하기 학습 솔루션이 외국인 학습자의 말하기 능력 향상에 실제 효과가 있다는 점을 대규모 학습 데이터 분석을 통해 입증했다고 밝혔다.

비상교육 연구팀은 한국어 학습 플랫폼 ‘마스터 케이(master k)’에 탑재된 ‘AI Speak 2.0’의 학습 로그를 분석해, AI 기반 대화 학습이 학습자의 발화량과 문장 완성도를 동시에 높인다는 연구 결과를 도출했다. 해당 연구는 ‘한국산학기술학회논문지’ 2025년 12월호에 게재됐다.

이번 분석은 약 3800명의 외국인 학습자가 AI와 나눈 5만 건 이상의 발화 기록을 대상으로 진행됐다. 연구진은 발화 단어 수와 문장 완성도를 핵심 지표로 삼아 학습 효과를 검증했다.

그 결과, AI 대화 학습을 반복할수록 평균 발화 단어 수는 22% 이상 증가했고, 문장 완성률은 85.3%에서 90.7%로 상승한 것으로 나타났다. 학습 초기 그룹과 10회 이상 학습한 그룹 간 비교에서도 유의미한 차이가 확인됐다.

연구진은 이번 결과가 AI 기반 대화 학습이 반복적인 말하기 연습과 피드백을 통해 표현력과 문장 구조를 동시에 개선할 수 있음을 보여준다고 평가했다.

비상교육은 이번 연구를 바탕으로 AI 학습 플랫폼에 축적되는 학습 데이터를 활용한 산학 협력 연구를 지속 확대해 나갈 계획이다.