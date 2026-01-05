3년간 꾸준한 성장세 기록 ‘순자산 3조→25조’ ACE KRX금현물, 1년간 개인 순매수 1조 넘게 유입

[헤럴드경제=신주희 기자] 한국투자신탁운용은 지난 2025년 한 해 동안 ACE 상장지수펀드(ETF)가 기록한 시장점유율 상승폭이 ETF 사업자 28곳 중 1위를 기록했다고 5일 밝혔다. 2024년에 이어 2025년까지 2년 연속 시장점유율 상승폭 1위다.

5일 금융투자협회에 따르면 지난해 말 기준 한국투자신탁운용의 ETF 시장점유율은 8.53%로 집계됐다. 이는 2024년 말 대비 0.97%포인트 상승한 것으로 국내 ETF 사업자 중 가장 큰 성장세에 해당한다. 같은 기간 점유율 상위 10개사의 ETF 시장점유율은 평균 0.04%포인트 감소했다.

ACE ETF는 최근 3년간 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2022년 말 3조527억원에 불과했던 ACE ETF 순자산총액은 2025년 말 기준 25조3505억원으로 급증했고, 점유율은 3.89%에서 8.53%까지 2배 이상 증가했다.

성장세 배경으로는 차별화된 상품 공급이 꼽힌다. 한국투자신탁운용은 지난해 선보인 18개 신상품을 포함해 최근 3년간 54개의 신상품을 시장에 공급했다. 특히 이 중 지난해 10월 말 상장한 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF는 상장 당일에만 281억원의 개인 순매수를 기록했다(출처 한국거래소). 지난해 신규 상장한 173개 ETF 중 상장 당일 250억원 이상의 개인 순매수를 기록한 상품은 ACE 미국AI테크핵심산업액티브 ETF를 포함해 단 3개에 불과하다.

최근 3년간 상장한 상품도 꾸준한 관심을 받았다. 2025년 한 해 동안 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF와 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF로 유입된 개인 순매수액은 1840억원과 1302억원으로, ACE ETF 중 4위와 5위를 차지했다.

기존 라인업 상품 또한 성장세에 기여했다. ACE KRX금현물 ETF는 지난 한 해 동안에만 1조1972억원의 개인 순매수액을 기록하며 국내 상장 ETF 1058개 중 연간 개인순매수 8위에 이름을 올렸다. ACE 미국S&P500 ETF(5760억원), ACE 미국나스닥100 ETF(4518억원)도 꾸준히 개인투자자 선택을 받았다. 그 결과 지난 1년간 국내 ETF 시장이 기록한 개인 순매수액의 약 10%인 3조3985억원이 ACE ETF로 유입됐다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “지난해는 미래 성장 가능성이 높은 빅테크 상품뿐 아니라 연금계좌에서 투자하기 좋은 배당 및 채권형 신상품도 선보였고, 기존에 상장된 상품은 주식 비중을 높이거나 기초지수 산출 방식을 변경하는 등 개선해왔다”며 “올해도 투자자에게 도움이 되는 상품과 투자 정보를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.