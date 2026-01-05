21명 모집, 최소 5년간 근무 조건 3개월 이상 강원지역 주민등록자 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]국세청은 올해 국가공무원 9급 세무직 공개경쟁채용시험부터 ‘강원권 지역구분 모집’을 시행한다고 5일 밝혔다.

이번 제도는 강원 지역 세무서의 인력 수급 불균형을 해소하기 위한 조치로, 총 21명을 선발한다. 최종 합격자는 최소 5년간 춘천·홍천·원주·영월·삼척·강릉·속초세무서 등 강원 지역 세무서에서 근무하게 된다.

그동안 강원 지역 세무서는 넓은 관할 구역과 정주 여건 차이 등으로 인력 확보에 어려움을 겪어왔다. 이로 인해 지역 외 연고자가 다수 배치됐다가 단기간 근무 후 연고지로 복귀하는 사례가 반복되면서 업무 연속성이 떨어지고 지역 실정에 맞는 세정 서비스 제공에도 한계가 있다는 지적이 제기돼 왔다.

이에 국세청은 인사혁신처와 협의를 거쳐 강원 지역 연고가 있는 ‘지역 맞춤형 인재’를 별도로 선발하기로 했다.

응시자격은 올해 1일을 포함해 연속 3개월 이상 강원지역에 주민등록이 돼야 지원 가능하다. 원서는 다음달 2~6일 국가공무원채용시스템를 통해 온라인으로 접수하면 된다.

국세청은 “이번 ‘강원권 지역구분 모집’ 제도가 단순히 신규 인력을 충원하는 것을 넘어 지역 사회와 수험생 모두에게 실질적이고 긍정적인 변화를 가져올 것으로 기대하고 있디”면서 “강원 지역 내 양질의 일자리를 창출함으로써 유능한 지역 인재의 외부 유출을 방지하고 청년들이 고향에 정착할 수 있는 기반이 마련된다”고 설명했다.

이어 “지역 특성과 현지 실정에 밝은 우수 인력이 장기 근무함에 따라 더욱 전문적이고 연속성 있는 세무 행정 서비스를 기대할 수 있다”면서 “이번에 새롭게 도입된 국세청 세무직 9급 공채, 강원권 지역구분 모집에 수험생 여러분의 많은 관심과 지원을 바란다”고 당부했다.